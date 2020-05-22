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22 травня • оновлено в 21:58
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Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день

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23 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день черепахи.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день черепахи

23 травня під багатьох країнах відзначається Всесвітній день черепахи - тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття. Це незвичайне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах. Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста. Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 23 травня

  • До світанку чутні пташині пісні – буде дощ.

  • До вечора не зникають купчасті хмари – очікуйте поліпшення погоди.

  • Дощ іде – літо буде непогожим.

  • Дме вітер під час дощу – очікуйте гарної погоди.

Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 23 травня

  • Лінуватися.

  • Зневажливо ставитися до оселі.

  • Переїдати.

Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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