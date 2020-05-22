Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день

23 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день черепахи.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день черепахи

23 травня під багатьох країнах відзначається Всесвітній день черепахи - тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття. Це незвичайне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах. Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста. Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

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Прикмети 23 травня

До світанку чутні пташині пісні – буде дощ.

До вечора не зникають купчасті хмари – очікуйте поліпшення погоди.

Дощ іде – літо буде непогожим.

Дме вітер під час дощу – очікуйте гарної погоди.

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Що не можна робити 23 травня

Лінуватися.

Зневажливо ставитися до оселі.

Переїдати.

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