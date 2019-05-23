Прикмети і свята 23 травня 2019: яким буде цей день

23 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день черепахи, а також народився Філ Селуей, барабанщик британської рок-групи "Radiohead".

Прикмети в цей день можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

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Всесвітній день черепахи

23 травня під багатьох країнах відзначається Всесвітній день черепахи - тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття. Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.

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Цей незвичайний свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах (American Tortoise Rescue). Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста.

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Прикмети 23 травня

Дощ іде – літо буде непогожим;

Лопаються березові сережки – пора хліб сіяти;

Вранці бджоли дуже швидко і весело літають – буде сонячний день;

Дме вітер під час дощу – очікуй гарної погоди;

До вечора 23 травня не зникають купчасті хмари – чекай поліпшення погоди.

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Народилися 23 травня

1967 - Філ Селуей, барабанщик британської рок-групи "Radiohead".

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