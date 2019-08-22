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Прикмети і свята 23 серпня: що не можна робити

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23 серпня як в Україні, так і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них День Державного прапора України, Міжнародний день пам'яті про работоргівлю.

Також відзначається День пам'яті жертв сталінізму і нацизму, День пам'яті Лаврентія Римського, а в народі – Лаврентьєв день. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 23 серпня

День Державного прапора України

День прапора України

День прапора України

pixabay

Цю дату встановлено Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День прапора відзначався 24 липня. Лютнева революція 1917 року стала поштовхом до поширення жовто-блакитної символіки в Україні. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла Закон про Державний прапор УНР.

24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, і над будинком Верховної Ради піднявся жовто-блакитний прапор. А 18 вересня 1991 року був затверджений офіційним символом країни.

Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідацію

День пам'яті про работоргівлю та її ліквідацію

День пам'яті про работоргівлю та її ліквідацію

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Цю дату встановлено в 1998 році за рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в день повстання рабів Сан-Домінго і Гаїті в 1791 році. Всім державам-членам ООН рекомендовано брати участь в пам'ятних заходах.

Незважаючи на те, що рабство було скасовано і засуджено на міжнародному рівні, воно як і раніше існує в нових формах і зачіпає сьогодні мільйони людей в усьому світі. За даними ООН, щороку мільйони людей, в основному жінки та діти, стають жертвами обману і насильства, перетворюються на "живий товар" і піддаються експлуатації.

День пам'яті жертв сталінізму і нацизму або день підписання пакту Молотова-Ріббентропа

Сталін і Гітлер

Сталін і Гітлер

Ця дата визнана пам'ятною в багатьох європейських країнах. 23 серпня 1939 року, міністри закордонних справ СРСР і Німеччини В'ячеслав Молотов і Йоахім фон Ріббентроп за вказівкою Сталіна та Гітлера підписали Пакт.

Підписання Пакту Молотова-Ріббентропа

Підписання Пакту Молотова-Ріббентропа

Радіо свобода

Пропозицію про встановлення дня пам'яті в Європі було висунуто в "Празькій декларації про європейську совість та комунізм", яку було підписано 3 червня 2008 року Вацлавом Гавелом і численними членами Європейського парламенту. У Декларації вказувалося на масові депортації, вбивства і акти поневолення, вчинені в контексті актів агресії з боку сталінізму і нацизму.

День пам'яті Лаврентія Римського, або Лаврентьєв день

Святий Лаврентій

Святий Лаврентій

Азбука віри

Православна церква вшановує пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані. Він був учнем архідиякона Сикста. Йому доручили турботу про бідних і нагляд за майном церкви.

У народі Лаврентія вважали цілителем очних хвороб, тому йому молилися про прозріння, а також про захист від лихого ока.

Прикмети 23 серпня

23 серпня - свято

23 серпня - свято

pixabay

  • Якщо тепло і йде дощ – до вдалої риболовлі.

  • Немає хвиль на воді – до теплої осені та м'якої зимі.

  • Хвилі на воді – до холодної осені і суворої зими.

  • Дрібні брижі на воді – залишок серпня і вересень будуть дощовими і вітряними.

  • Багато жолудів – до врожайного року.

  • Птахи затихли – до дощу.

  • Іній з ранку – до ранньої і холодної зими.

  • Листя липи знизу пожовкли – до багатого врожаю озимих.

Що не можна робити 23 серпня

Цього дня категорично заборонено купатися у водоймах, лагодити взуття або одяг, сваритися і лихословити.

Хто народився 23 серпня

Сергій Жадан (45 років)

Сергій Жадан

Сергій Жадан

Facebook Сергія Жадана

Український поет, прозаїк та есеїст, активіст. Був визнаний одним з кращих літераторів з країн колишнього СРСР. Особливу похвалу і підтримку отримав його роман "Ворошиловград".

Альона Апіна (55 років)

Альона Апіна

Альона Апіна

instagram / neapina

Російська співачка, композитор, заслужена артистка Росії. Хіти: "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "American Boy", "Бухгалтер".

Семен Слєпаков (40 років)

Семен Слєпаков

Семен Слєпаков

instagram / slepakovsemyon

Російський комедійний актор кіно і телебачення, сценарист, продюсер, автор-виконавець пісень. Колишній капітан команди КВН "Збірна П'ятигорська".

Раніше OBOZREVATEL також зібрав кращі поздоровлення і листівки до Дня Державного прапора України.

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