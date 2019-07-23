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Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити

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23 липня 2019 року відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а також в цей день народилися Сол Хадсон, британський музикант, гітарист американського рок-гурту "Guns N 'Roses" і актор Деніел Редкліфф.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити
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Щорічно 23 липня наша планета відзначає Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано в 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел. Заборона діє і понині і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонені.

Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити

Прикмети 23 липня

  • Якщо 23 липня за вікном йде дощ з грозою, то рибалка буде успішною.

  • Багато ряски на воді – до вдалого року.

  • Гроза вночі – на гарну погоду.

  • Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися в вулику – до спеки.

  • Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли – до дощу.

  • Райдуга в першій половині дня – до сильного вітру.

  • Метеликів не видно – до дощу.

  • Равлики на дерева залізли – до зливи.

  • Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.

Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити

Народилися 23 липня

1965 - Сол Хадсон (псевдонім Слеш), британський музикант, гітарист американського рок-гурту "Guns N 'Roses".

1982 - Пол Уеслі, американський актор і продюсер (роль Стефана Сальваторе з телесеріалу "Щоденники вампіра").

Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити

1989 - Деніел Редкліфф, британський актор театру і кіно, виконавець ролі Гаррі Поттера.

Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити

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