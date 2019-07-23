Прикмети і свята 23 липня 2019: що не можна робити

23 липня 2019 року відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а також в цей день народилися Сол Хадсон, британський музикант, гітарист американського рок-гурту "Guns N 'Roses" і актор Деніел Редкліфф.
Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
Щорічно 23 липня наша планета відзначає Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано в 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел. Заборона діє і понині і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонені.
Прикмети 23 липня
Якщо 23 липня за вікном йде дощ з грозою, то рибалка буде успішною.
Багато ряски на воді – до вдалого року.
Гроза вночі – на гарну погоду.
Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися в вулику – до спеки.
Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли – до дощу.
Райдуга в першій половині дня – до сильного вітру.
Метеликів не видно – до дощу.
Равлики на дерева залізли – до зливи.
Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.
Народилися 23 липня
1965 - Сол Хадсон (псевдонім Слеш), британський музикант, гітарист американського рок-гурту "Guns N 'Roses".
1982 - Пол Уеслі, американський актор і продюсер (роль Стефана Сальваторе з телесеріалу "Щоденники вампіра").
1989 - Деніел Редкліфф, британський актор театру і кіно, виконавець ролі Гаррі Поттера.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.