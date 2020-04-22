Прикмети і свята 23 квітня: що не можна робити в цей день

Марія Дідик свята 20:27, 22.04.2020 Оновлено: 20:45, 22.04.2020

23 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Всесвітній день книги й авторського права.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день книги й авторського права

Дата 23 квітня – символічна для світової літератури – стала приводом для заснування Всесвітнього дня книги й авторського права (World Book and Copyright Day). У цей день у 1616 році пішли з життя М. Сервантес, В. Шекспір та Інка Гарсіласо де ла Вега. Це також день народження або смерті таких відомих авторів, як Моріс Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла і Мануель Мехіа Вальєхо.

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Прикмети 23 квітня

  • Сонце від сходу і до заходу оточене маревом, то літо буде хлібородним.

  • Молоді павучки з'явилися – теплі деньки скоро настануть.

  • Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

  • Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.

  • Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, найімовірніше, піде дощ.

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Що не можна робити 23 квітня

  • Не можна багато і важко працювати.

  • Не можна лихословити і сваритися.

  • Не можна вживати алкоголь.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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