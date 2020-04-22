Прикмети і свята 23 квітня: що не можна робити в цей день

23 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Всесвітній день книги й авторського права.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день книги й авторського права

Дата 23 квітня – символічна для світової літератури – стала приводом для заснування Всесвітнього дня книги й авторського права (World Book and Copyright Day). У цей день у 1616 році пішли з життя М. Сервантес, В. Шекспір та Інка Гарсіласо де ла Вега. Це також день народження або смерті таких відомих авторів, як Моріс Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла і Мануель Мехіа Вальєхо.

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Прикмети 23 квітня

Сонце від сходу і до заходу оточене маревом, то літо буде хлібородним.

Молоді павучки з'явилися – теплі деньки скоро настануть.

Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.

Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, найімовірніше, піде дощ.

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Що не можна робити 23 квітня

Не можна багато і важко працювати.

Не можна лихословити і сваритися.

Не можна вживати алкоголь.

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