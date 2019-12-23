Прикмети і свята 23 грудня: що не можна робити в цей день

23 грудня в Україні і в усьому світі відзначають Хануку. Також, в цей день народилися Дейв Мюррей і Карла Бруні.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Ханука
Ханука - це єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери. Це свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів.
Прикмети 23 грудня
Ясно 23 грудня – скоро будуть морози.
Багато снігу – літо буде дощовим.
Зірки мерехтять – до снігопаду.
Що не можна робити 23 грудня
Дивитися в очі, подаючи милостиню;
Перебувати в багатолюдних місцях – до неприємностей.
Народилися 23 грудня
1956 - Дейв Мюррей, англійський гітарист, один з найстаріших учасників хеві-метал гурту "Iron Maiden".
1967 - Карла Бруні, італо-французька топ-модель, композитор і співачка, дружина Ніколя Саркозі.
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