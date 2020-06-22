МоваЯзык

Топтеми:

Прикмети і свята 23 червня: що не можна робити в цей день

Єва Романова
Єва Романова
Свята
1,5 т.
Який свято 23 червня

Який свято 23 червня

23 червня 2020 року православна церква вшановує мученика Тимофія, дату називають Днем знамення Тимофія. В Україні 23 червня також відзначають День державної служби.

Народні прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Знамення Тимофія

У цей день православна церква вшановує пам'ять священномученика Тимофія, який служив в 4 столітті єпископом в місті Пруссі (область Віфанія). За свою духовну чистоту і праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників повернув до віри Христової.

Святий Тимофій

Святий Тимофій Православні ікони

У народі святого Тимофія шанували, зокрема, за те, що в його день траплялися різного роду знамення. Знамення ці віщували, в основному, погане – але тим важливішими вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій. Будь-яка дрібниця, на яку в інший день ніхто б не звернув уваги, на Тимофія набувала пророчого значення.

День державної служби України

День державної служби України відзначається щорічно 23 червня – в День державної служби Організації Об'єднаних Націй. Це професійне свято встановлене в 2003 році указом президента Леоніда Кучми, з огляду на роль державної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а також на підтримку рішення Генеральної асамблеї ООН.

День державної служби

День державної служби Pixabay

Традиційно 23 червня керівництво країни і вищі посадові особи України вітають державних службовців з цим професійним святом, а працівники, котрі найбільше відзначилися, нагороджуються урядовими нагородами, преміями, пам'ятними подарунками та подяками.

Прикмети на 23 червня

  • Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

  • День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.

  • Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

  • Павуків не видно – до зміни погоди.

  • Ворони нахохлились – до негоди.

  • Якщо в цей день по полю низками бігали миші – це обіцяло голодний рік.

  • Якщо ворони зграєю летіли через ліси – це означало, що буде хворобливий рік.

Що не можна робити 23 червня

  • Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції. Навпаки, треба випромінювати світло, радість і ділитися цим з оточуючими людьми.

  • Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості і запрошувати близьких в гості до себе. Так покличеш удачу і благополуччя на цілий рік.

  • Скупитися. У цей день, 23 червня, потрібно навпаки ділитися і матеріальними благами, і позитивними емоціями.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.

Українасвятасвято
Поділитися в Facebook
  1. /Lady
  2. /Свята