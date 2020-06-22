Прикмети і свята 23 червня: що не можна робити в цей день

23 червня 2020 року православна церква вшановує мученика Тимофія, дату називають Днем знамення Тимофія. В Україні 23 червня також відзначають День державної служби.

Народні прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Знамення Тимофія

У цей день православна церква вшановує пам'ять священномученика Тимофія, який служив в 4 столітті єпископом в місті Пруссі (область Віфанія). За свою духовну чистоту і праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників повернув до віри Христової.

Святий Тимофій Православні ікони

У народі святого Тимофія шанували, зокрема, за те, що в його день траплялися різного роду знамення. Знамення ці віщували, в основному, погане – але тим важливішими вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій. Будь-яка дрібниця, на яку в інший день ніхто б не звернув уваги, на Тимофія набувала пророчого значення.

День державної служби України

День державної служби України відзначається щорічно 23 червня – в День державної служби Організації Об'єднаних Націй. Це професійне свято встановлене в 2003 році указом президента Леоніда Кучми, з огляду на роль державної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а також на підтримку рішення Генеральної асамблеї ООН.

День державної служби Pixabay

Традиційно 23 червня керівництво країни і вищі посадові особи України вітають державних службовців з цим професійним святом, а працівники, котрі найбільше відзначилися, нагороджуються урядовими нагородами, преміями, пам'ятними подарунками та подяками.

Прикмети на 23 червня

Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

Павуків не видно – до зміни погоди.

Ворони нахохлились – до негоди.

Якщо в цей день по полю низками бігали миші – це обіцяло голодний рік.

Якщо ворони зграєю летіли через ліси – це означало, що буде хворобливий рік.

Що не можна робити 23 червня

Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції. Навпаки, треба випромінювати світло, радість і ділитися цим з оточуючими людьми.

Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості і запрошувати близьких в гості до себе. Так покличеш удачу і благополуччя на цілий рік.

Скупитися. У цей день, 23 червня, потрібно навпаки ділитися і матеріальними благами, і позитивними емоціями.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.