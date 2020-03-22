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22 березня • оновлено в 22:18
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Прикмети і свята 23 березня: що не можна робити в цей день

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23 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній метеорологічний день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 23 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній метеорологічний день

Щороку 23 березня по ініціативи Всесвітньої метеорологічної організації під егідою ООН проводиться Всесвітній день метеорології, або Всесвітній метеорологічний день (World Meteorological Day). В події беруть участь 193 держави і території ВМО.

Прикмети і свята 23 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 23 березня

  • Холодний вітер в спину - не вижити зиму.

  • Сині хмари, які тікають по небу, обіцяють тепло і дощ.

  • Гроза 23 березня – рік буде врожайним.

  • Похмурий і похмурий день – в цьому році буде хороший урожай льону.

  • Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.

  • Весняні води в річку потекли – до хорошого улову плотви.

  • Якщо вже прилетіли журавлі, значить, навесні буде тепло.

  • Шпаки повернулися – сніг скоро зійде.

Прикмети і свята 23 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 23 березня

  • 23 березня заборонено здійснювати покупки.

  • У цей день не варто також відвідувати стоматолога і робити операції.

  • Не можна відвідувати питні заклади, а також дискотеки.

  • 23 березня заборонено влаштовувати гучні вечірки і вживати спиртне.

  • Погана прикмета - працювати 23 березня на землі і саджати дерева.

  • Забороняється стелити чисту постільну білизну, інакше можна побачити страшні сни.

Прикмети і свята 23 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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