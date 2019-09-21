Прикмети і свята 22 вересня: що не можна робити

22 вересня в Україні і всьому світі відзначається цілий ряд державних і церковних свят, серед яких День партизанської слави України, День машинобудівника в Україні.
Також відзначаються Всесвітній день без автомобіля і День пам'яті праведних Богоотців Іоакима і Анни. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.
Свята 22 вересня
День партизанської слави України
День партизанської слави України
Свято було встановлено в 2001 році, на честь 60-ї річниці з початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Другої світової війни. 6200 партизанських загонів і підпільних груп, які налічували близько мільйона осіб, наносили відчутні втрати гітлерівським військам. За мужність і героїзм були нагороджені медалями та орденами 200 тисяч партизан і підпільників, 223 з них отримали звання Героя Радянського Союзу.
День машинобудівника в Україні
День машинобудівника в Україні
atributika
Щорічно відзначається в четверту неділю вересня. Дата професійного свята встановлена 8 вересня 1993 року. У машинобудівному комплексі України, який включає понад 20 спеціалізованих галузей, налічується понад 2800 промислових підприємств і 230 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи. Загальна кількість працюючих – понад 1 мільйон осіб.
Всесвітній день без автомобіля
День без автомобіля
pixabay
Щорічно відзначається 22 вересня в багатьох країнах з метою пропаганди ідеї пішого і велосипедного способів пересування. Традиція проводити День без автомобілів почалася в Англії в 1997 році, після чого почала поширюватися Європою. Головний девіз свята: "Місто як простір для людей, простір для життя".
День пам'яті праведних Богоотців Іоакима і Анни
Богоотці Іоаким і Анна
pravoslavie
Подружжя Іоаким і Анна до глибокої старості не мали дітей. Одного разу Іоаким пішов молитися до пустелі на 40 днів, щоб Господь подарував родині дитину. Також в Єрусалимі зробила Анна, пообіцявши присвятити довгоочікуване дитя Всевишньому. Ангел спустився до кожного з подружжя і благословив їх, сказавши, що народиться дочка на ім'я Марія, через яку благословляться всі племена світу. Так Іоаким і Анна змогли зачати в старості.
Пресвята Діва Марія виховувалася в родині батьків до трьох років, після чого її відвели в Храм, де вона провела час до повноліття. Анну та Іоакима називають Боотцями, тому що вони стали предками Ісуса Христа по плоті.
Прикмети 22 вересня
Багато павутини – до морозної зими.
Сніг випав – до поганого врожаю наступного року.
Модрина не обсипалася – взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
Багато лушпиння на цибулі – до холодної зими.
Листя з вишні не опали – до теплої погоди.
Що не можна робити 22 вересня
Цього дня заборонено давати або брати в борг і вирішувати фінансові питання, переїжджати на нове місце і заздрити.
Хто народився 22 вересня
Принцеса Марта Луїза в Норвегії (48 років)
Принцеса норвезька Марта Луїза
instagram / princessmarthalouise
Дочка Норвезького Короля Харальда V і Королеви Норвегії Соні. Старша сестра Норвезького Кронпринца Хокона. Вона займає четверте місце в лінії успадкування норвезького престолу, після брата і його двох дітей.
Том Фелтон (32 роки)
Том Фелтон
instagram / t22felton
Британський актор і співак, який отримав славу завдяки ролі Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні, 21 вересня, відзначалося Різдво Пресвятої Богородиці.
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