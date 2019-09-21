Прикмети і свята 22 вересня: що не можна робити

22 вересня в Україні і всьому світі відзначається цілий ряд державних і церковних свят, серед яких День партизанської слави України, День машинобудівника в Україні.

Також відзначаються Всесвітній день без автомобіля і День пам'яті праведних Богоотців Іоакима і Анни. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 22 вересня

День партизанської слави України

День партизанської слави України

Свято було встановлено в 2001 році, на честь 60-ї річниці з початку підпільно-партизанського руху в Україні в роки Другої світової війни. 6200 партизанських загонів і підпільних груп, які налічували близько мільйона осіб, наносили відчутні втрати гітлерівським військам. За мужність і героїзм були нагороджені медалями та орденами 200 тисяч партизан і підпільників, 223 з них отримали звання Героя Радянського Союзу.

День машинобудівника в Україні

День машинобудівника в Україні atributika

Щорічно відзначається в четверту неділю вересня. Дата професійного свята встановлена 8 вересня 1993 року. У машинобудівному комплексі України, який включає понад 20 спеціалізованих галузей, налічується понад 2800 промислових підприємств і 230 організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи. Загальна кількість працюючих – понад 1 мільйон осіб.

Всесвітній день без автомобіля

День без автомобіля pixabay

Щорічно відзначається 22 вересня в багатьох країнах з метою пропаганди ідеї пішого і велосипедного способів пересування. Традиція проводити День без автомобілів почалася в Англії в 1997 році, після чого почала поширюватися Європою. Головний девіз свята: "Місто як простір для людей, простір для життя".

День пам'яті праведних Богоотців Іоакима і Анни

Богоотці Іоаким і Анна pravoslavie

Подружжя Іоаким і Анна до глибокої старості не мали дітей. Одного разу Іоаким пішов молитися до пустелі на 40 днів, щоб Господь подарував родині дитину. Також в Єрусалимі зробила Анна, пообіцявши присвятити довгоочікуване дитя Всевишньому. Ангел спустився до кожного з подружжя і благословив їх, сказавши, що народиться дочка на ім'я Марія, через яку благословляться всі племена світу. Так Іоаким і Анна змогли зачати в старості.

Пресвята Діва Марія виховувалася в родині батьків до трьох років, після чого її відвели в Храм, де вона провела час до повноліття. Анну та Іоакима називають Боотцями, тому що вони стали предками Ісуса Христа по плоті.

Прикмети 22 вересня

Багато павутини – до морозної зими.

Сніг випав – до поганого врожаю наступного року.

Модрина не обсипалася – взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – до холодної зими.

Листя з вишні не опали – до теплої погоди.

Що не можна робити 22 вересня

Цього дня заборонено давати або брати в борг і вирішувати фінансові питання, переїжджати на нове місце і заздрити.

Хто народився 22 вересня

Принцеса Марта Луїза в Норвегії (48 років)

Принцеса норвезька Марта Луїза instagram / princessmarthalouise

Дочка Норвезького Короля Харальда V і Королеви Норвегії Соні. Старша сестра Норвезького Кронпринца Хокона. Вона займає четверте місце в лінії успадкування норвезького престолу, після брата і його двох дітей.

Том Фелтон instagram / t22felton

Британський актор і співак, який отримав славу завдяки ролі Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні, 21 вересня, відзначалося Різдво Пресвятої Богородиці.

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