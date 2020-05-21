Прикмети і свята 22 травня: що не можна робити в цей день

22 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Миколи Чудотворця.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.

День пам'яті Миколи Чудотворця

Ікона Миколи Чудотворця Фото: 24smi.org

Цей день є одним з найбільш шанованих християнською церквою свят. Урочистість присвячена дню перенесення мощей святого Миколи Чудотворця в місто Барі, що знаходиться в Італії. У православ'ї Микола Чудотворець вважається покровителем дітей, закоханих пар, солдатів, купців, торговців. Крім того, Святитель є і захисником людей, які незаслужено були покарані.

Народні прикмети на 22 травня

Фото: sq.com.ua

Якщо не встигнете посадити до Миколи картоплю – врожаю не чекайте.

Якщо на наступний день почнеться дощ – літо може бути непогожим.

Якщо ллє дощ – урожай буде багатим.

Якщо квакають жаби – добре вродить овес.

Якщо цвіте вільха – можна сіяти гречку.

Що не можна робити 22 травня

Фото: story-house.ru

У цей день не можу нікому відмовляти, хто просить у вас допомоги. За повір'ям, якщо ви відмовитеся допомогти, то 7 років будете терпіти злидні.

Також не можна сумувати, вдаватися до спогадів про минулі негативні події, лінуватися.

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