Прикмети і свята 22 липня: що не можна робити в цей день

22 липня 2020 року православним календарем вшановують пам'ять святих Панкратія і Кирила. У народі це свято називають Ягідником.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 22 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Ягідник на Панкратія і Кирила

22 липня (9 липня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять священномучеників Панкратія і Кирила.

Святі Кирило і Панкратій tvsamara.ru

За переказами Панкратій був родом з Антиохії і жив за часів земного життя Ісуса Христа. Його батько увірував і зблизився з учнями Христа. Особливо близько він спілкувався з апостолом Петром. Згодом всю сім'ю хрестили в Антиохії.

Після смерті батьків Панкратій, залишивши мирське, відправився в Понтійські гори і вів там усамітнене життя. Багато років він провів в печері в молитвах і глибокому духовному роздумі. Там же він зустрів святого апостола Петра, який забрав його з собою в Антиохію, а потім в Кілікію і разом з апостолом Павлом його висвятили на єпископа Тавроменії на Сицилії.

Інший священномученик, шанований в цей день – святий Кирило – жив в III столітті за часів правління імператора Діоклетіана і його співправителя Максиміліана. Це був час жорстоких гонінь і переслідувань християн.

Ягідник: що не можна робити 22 липня Рixabay

За свою віру святий Кирило постав перед судом язичників. Вони вимагали, щоб він відрікся від Христа і вклонився їхнім ідолам. Але він був непохитний, за що був кинутий в темницю і підданий тортурам. За легендою святого навіть намагалися спалити, але полум'я не завдало йому шкоди, побачивши це багато хто з тих, хто катував його, стали на шлях християнства. І навіть сам імператор був здивований і велів звільнити Кирила.

У цей день, 22 липня прийнято поминати святих, які віддали життя, але не відреклися від віри.

У народному календарі день священномучеників Панкратія і Кирила зветься просто Ягідником – в першу чергу завдяки чорниці, яка достигає в лісах у цей період. З неї варили варення або готували пироги. Люди вірили в її цілющі властивості, тому заради збору цієї ягоди могли навіть не піти на сінокіс.

Прикмети на 22 липня

Якщо зірки світять довго і яскраво – очікуйте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.

На траві роса – не оминути зливи.

Вродило багато чорниці – зима буде дуже холодною.

Зустрінеш веселку в небі – до теплої і спекотної погоди.

Що не можна робитимуть 22 липня

Ні в якому разі не можна конфліктувати.

Не можна відмовляти в допомозі, тим більше, якщо мова йде про рідних і близьких людей.

Категорично заборонено лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.

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