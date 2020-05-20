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20 травня • оновлено в 21:15
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Прикмети і свята 21 травня: що не можна робити в цей день

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21 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку, День вишиванки і Вознесіння Господнє у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 21 травня: що не можна робити в цей день

Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку

21 травня 2003 вперше відзначався Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. У 2001 році ЮНЕСКО ухвалила Загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

Прикмети і свята 21 травня: що не можна робити в цей день

День вишиванки

Кожен третій четвер травня в Україні відзначається День вишиванки – свято, покликане зберігати національні традиції та культуру через популяризацію одного з найбільш відомих символів українського національного костюма – вишиванки.

Прикмети і свята 21 травня: що не можна робити в цей день

Вознесіння Господнє у західних християн

Вознесіння, яким завершує порятунок Христа після смерті і відродження, – це перехідне свято в пам'ять вознесіння Ісуса Христа на небеса. Дата його пересувається в межах травня – початку червня і доводиться на сороковий день після Великодня.

Прикмети і свята 21 травня: що не можна робити в цей день

Прикмети на 21 травня

  • Небо ввечері забарвлюється в червоний колір – погода в найближчі дні буде хорошою

  • Небо червоне вранці – буде дощ

  • Хмари в одну купу збиваються – чекайте негоди.

Прикмети і свята 21 травня: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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