Прикмети і свята 21 травня 2019: що не можна робити в цей день

21 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, православні християни сьогодні святкують День пам'яті Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців.
Крім того, 21 травня народилися американська актриса Ліза Едельштейн та український журналіст Георгій Гонгадзе. Прикмети в цей день можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.
День пам'яті Іоанна Богослова
21 травня Православна Церква відзначає День апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Апостол Іоанн Богослов - улюблений учень Ісуса Христа і автор "Одкровення Іоанна Богослова". Житіє Іоанна Богослова цілком природним чином зробило його патроном всіх, хто має відношення до книг і книговидавництва.
Прикмети 21 травня
Дощовий день - до врожаю грибів.
Черемуха зацвіла - пора сіяти пшеницю.
Черемуха рясно цвіте - до дощового літа.
Місяць в серпанку - до погіршення погоди.
Вечірнє небо в червоний колір забарвлене - на гарну погоду. Якщо вранці небо червоне, буде дощ.
Хмари в одну купу зібралися - до негоди.
Хмари вгору пливуть - до ясного дня.
Побачити веселку вранці - до дощу, ввечері - до погожого дня. Побачити три веселки - до вітру.
Народилися 21 травня
1966 - Ліза Едельштейн, американська актриса ( "Доктор Хаус").
1969 - Георгій Гонгадзе (загинув в 2000), український журналіст грузинського походження, засновник і перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда", Герой України.
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