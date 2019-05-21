Прикмети і свята 21 травня 2019: що не можна робити в цей день

21 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, православні християни сьогодні святкують День пам'яті Іоанна Богослова, покровителя авторів, редакторів і видавців.

Крім того, 21 травня народилися американська актриса Ліза Едельштейн та український журналіст Георгій Гонгадзе. Прикмети в цей день можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.

День пам'яті Іоанна Богослова

21 травня Православна Церква відзначає День апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Апостол Іоанн Богослов - улюблений учень Ісуса Христа і автор "Одкровення Іоанна Богослова". Житіє Іоанна Богослова цілком природним чином зробило його патроном всіх, хто має відношення до книг і книговидавництва.

Прикмети 21 травня

Дощовий день - до врожаю грибів.

Черемуха зацвіла - пора сіяти пшеницю.

Черемуха рясно цвіте - до дощового літа.

Місяць в серпанку - до погіршення погоди.

Вечірнє небо в червоний колір забарвлене - на гарну погоду. Якщо вранці небо червоне, буде дощ.

Хмари в одну купу зібралися - до негоди.

Хмари вгору пливуть - до ясного дня.

Побачити веселку вранці - до дощу, ввечері - до погожого дня. Побачити три веселки - до вітру.

Народилися 21 травня

1966 - Ліза Едельштейн, американська актриса ( "Доктор Хаус").

1969 - Георгій Гонгадзе (загинув в 2000), український журналіст грузинського походження, засновник і перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда", Герой України.

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