Прикмети і свята 21 січня: що не можна робити в цей день

21 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, в цей день святкують Міжнародний день обіймів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день обіймів

21 січня у всьому світі відзначається одне з самих незвичайних свят - Міжнародний день обіймів (International Hug Day). Він був заснований в США в 1986 році під назвою Національний день обіймів (National Hugging Day), а потім стрімко поширився по всьому світу.

Прикмети на 21 січня

Вікна в будинку запітніли – до відлиги.

Людина, яка захворіла в цей день – скоро одужає.

За вітром визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

По погоді дня передбачали серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – жарким.

Що не можна робити 21 січня

Не можна варити або пити кисіль – погана прикмета.

У першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.

У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

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