Прикмети і свята 21 серпня: що не можна робити

21 серпня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

Також день пам'яті святителя Мирона чудотворця, єпископа Критського, а в народі – Мирон-вітрогон або день Стрибога. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 21 серпня

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

День поминання жертв тероризму - емблема

Це свято встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Мета – віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, стати імпульсом для підтримки, захисту, повного здійснення прав і основних свобод. На честь цієї дати в ООН проводяться фотовиставки про жертви тероризму, покази документальних фільмів, різні пам'ятні та тематичні заходи, проходять виступи Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та інших персон.

День пам'яті святителя Мирона чудотворця

Мирон Критський чудотворець Ікона - Азбука віри

Він славився добротою, всім допомагав. Одного разу навіть допоміг злодіям підняти мішки з зерном на плечі. Своєю великодушністю так присоромив злочинців, що в подальшому вони стали вести чесне життя. Критяни прохали Мирона прийняти сан пресвітера в місті Равка, а потім обрали його єпископом Криту. Святитель отримав від Господа дар і під час повені річки Тритон зупинив течію. Помер у 100 років.

Мирон-вітрогон або День Стрибога

Млини - Мирон-вітрогон pixabay

На Русі цей день вважався або Днем Стрибога, або Вітрогоном, оскільки дули дуже сильні вітри. Було ухвалено збирати ожину, готувати пироги і робити заготовки на зиму.

Прикмети 21 серпня

Прикмети 21 серпня pixabay

Небо червоне на сході – погода буде вітряною.

Туман і роса вранці – погода буде доброю.

Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно – до негоди.

Сонце сідає в хмару – до дощової погоди.

Жаби виходять на сушу й стрибають – до туману або дощу.

Якщо нічний туман від води вгору піднімається – до погіршення погоди.

Що не можна робити 21 серпня

Цього дня заборонено лаятися і конфліктувати, займатися самобичуванням. Краще думати про гарне, молитися і прощати.

Хто народився 21 серпня

Кім Кетролл (63 роки)

Кім Кетролл instagram / kimcattrall

Англо-канадська актриса, яка здобула популярність і любов шанувальників завдяки ролі Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто".

Микола Валуєв (46 років)

Микола Валуєв instagram / nickvaluev

Колишній боксер, який виступав у важкій ваговій категорії, був чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBA, чемпіоном у важкій ваговій категорії за версією Паназіатської боксерської асоціації. Російський політик, депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації VI і VII скликань, перший заступник голови комітету ГД з екології та охорони навколишнього середовища з 21 грудня 2011 року.

День смерті Юрія Нікуліна

Юрій Нікулін Вікіепедія

Народився 18 грудня 1921 року – помер 21 серпня 1997 року. Радянський артист цирку, цирковий режисер, легендарний актор, Народний артист СРСР. Фільми: "12 стільців", "Старики-розбійники", "Діамантова рука", "Кавказька полонянка або Нові пригоди Шурика", "Операція "И", "Самогонники" та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 21 серпня по картах Таро прогнозує більшості знаків Зодіаку складний день. Його слід провести в спокої і думати тільки про позитив.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!