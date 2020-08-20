Прикмети і свята 21 серпня: що не можна робити в цей день

21 серпня православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона Чудотворця, єпископа Критського. У народі свято отримало назву Мирон-вітрогон. Також в світі відзначають Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму.

OBOZREVATEL також пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.

День святого Мирона, Мирон-вітрогон

Мирон Чудотворець славився добротою і завжди допомагав нужденним. Своєю великодушністю він соромив злочинців, і ті в подальшому починали вести чесне життя. Критяни прохали Мирона прийняти сан священника в місті Равкії, а потім обрали його єпископом Криту. Святитель отримав від Господа дар і під час повені річки Тритон зупинив можливу катастрофу. Помер у віці 100 років.

Мирон Чудотворець azbyka.ru

У народі цей день називають Вітрогоном, тому що на цей час зазвичай припадає дуже вітряна погода. З давніх часів вітрогони вважалися магічними істотами. Вважалося, що вітер – це дихання богів, яке може бути сильним і тихим, жорстким і добрим. У пилу ж, піднятому вітром, може ховатися нечиста сила.

Селяни в вітряну погоду читали змови, вважалося, що таким чином можна привабити любов, зміцнити здоров'я або здійснити мрію. Для здійснення обряду потрібно було знайти відкритий простір, де вітер гуляє вільно, поклонитися стихії і промовити замовляння вголос.

Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму

Дата встановлена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в грудні 2017 року з метою віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, і стати імпульсом для підтримки їх і сприяння захисту їхніх прав.

Міжнародний день пам'яті жертв тероризму: що це за дата Рixabay

Резолюція підтверджує, що заохочення і захист прав людини та верховенство права на національному й міжнародному рівнях відіграють важливу роль в запобіганні тероризму і боротьби з ним. Цей документ став підсумком зусиль Генеральної Асамблеї, Комітету з прав людини та Ради з прав людини в області захисту і здійснення прав жертв тероризму.

Прикмети на 21 серпня

Небо червоне на сході – погода буде вітряною.

Туман і роса вранці – погода буде гарною.

Вітер дме поривами – буде тиха погода, якщо безперервно – до негоди.

Сонце сідає в хмару – до дощу.

Жаби виходять на сушу і стрибають – до туману чи зливи.

Якщо нічний туман від води вгору піднімається – до негоди.

Що не можна робити 21 серпня

Не можна лаятися і скаржитися на життя вголос, інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".

"Мокра" робота в будинку в цей день під забороною. Вважається, що якщо почати мити підлогу, можна разом з брудом "вичистити" з дому щастя і благополуччя.

Ухвалення важливих рішень 21 серпня може притягнути серйозні проблеми.

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