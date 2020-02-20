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20 лютого • оновлено в 20:31
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Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

1.3т
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21 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день рідної мови і Всесвітній день екскурсовода.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови (International Mother Language Day), проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року, відзначається з 2000 року щорічно 21 лютого з метою сприяння мовній і культурній різноманітності і багатомовності.

Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день екскурсовода

1 лютого багато міст світу - особливо ті з них, які є центрами туризму, - відзначають Всесвітній день екскурсовода (International Tourist Guide Day). Він був заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів (гідів) - World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) - з метою підвищення інформованості широкої громадськості про важливість і значущість роботи екскурсоводів.

Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народні прикмети на 21 лютого

  • Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.

  • Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.

Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 21 лютого

  • З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

  • У цей день не можна дивитися дуже довго в дзеркало на захід, адже можна залучити в своє життя біду.

  • Літнім людям не варто заглядати в дзеркало і після заходу сонця, тому що можна викликати швидку смерть.

Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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