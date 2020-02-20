Прикмети і свята 21 лютого: що не можна робити в цей день

21 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день рідної мови і Всесвітній день екскурсовода.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови (International Mother Language Day), проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року, відзначається з 2000 року щорічно 21 лютого з метою сприяння мовній і культурній різноманітності і багатомовності.

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Всесвітній день екскурсовода

1 лютого багато міст світу - особливо ті з них, які є центрами туризму, - відзначають Всесвітній день екскурсовода (International Tourist Guide Day). Він був заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів (гідів) - World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) - з метою підвищення інформованості широкої громадськості про важливість і значущість роботи екскурсоводів.

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Народні прикмети на 21 лютого

Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку.

Собака лягає на сніг – скоро потеплішає, валяється в снігу – завтра буде заметіль.

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Що не можна робити 21 лютого

З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

У цей день не можна дивитися дуже довго в дзеркало на захід, адже можна залучити в своє життя біду.

Літнім людям не варто заглядати в дзеркало і після заходу сонця, тому що можна викликати швидку смерть.

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