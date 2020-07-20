Прикмети і свята 21 липня: що не можна робити в цей день

21 липня 2020 року православним календарем вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського, в народі свято називається Прокопій Жнець.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 21 липня, і які народні прикмети актуальні в цей день.

Прокопій Жнець

Народне свято Прокопій Жнець відзначається 21 липня (за старим стилем – 8 липня). У церковному календарі це день пам'яті святого великомученика Прокопія. Інші назви свята: "Прокопій", "Прокоф'єв день", "Жнець", "Казанська річна", "Зажинки".

Прокопій Жнець: що це за свято (фото – freepik.com)

На Русі Прокопій був відомий під ім'ям Женця, оскільки з його іменин починали жати жито. Приступаючи до роботи, селяни зазвичай служили молебень на честь святого. Після цього накривали столи, влаштовували частування. Продовжували на Прокопія і заготовляти корми для худоби. "На гостру косу – багато сінокосу", – примовляли селяни, виходячи в поля.

Прикмети на 21 липня

Якщо в лісах достигла чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

Яка погода на Прокопія, така буде і 2 серпня на Іллін день.

Якщо в цей день молодика, то за погодою можна визначити, яким буде серпень.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.

Що не можна робити 21 липня

Не рекомендується 21 липня починати нові справи, успіху в них не буде.

Не варто ображатися на когось, висловлювати свої претензії та сваритися.

21 липня не можна лінуватися.

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