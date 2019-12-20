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20 грудня • оновлено в 21:06
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Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

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21 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День святого Томаса в Нідерландах і язичницьке свято Йоль.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Йоль

Безсумнівно, з усіх свят наших предків Йоль - найголовніше, самий священне і наймогутніше зимове свято. У ці ночі всі світи сходяться в Мідгард: боги і богині сходять на землю, тролі і ельфи розмовляють з людьми, мертві виходять з Нижніх Світів.

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День святого Томаса в Нідерландах

День святого Томаса відзначається в Голландії 21 грудня - в найкоротший і найтемніший день в році. Цей день є останнім днем занять в школі перед Різдвяними канікулами.

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 21 грудня

  • Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

  • Синиці шукають укриття – чекай хуртовини.

  • Завірюха почалася – влітку буде багато опадів.

  • Снігопад віщує дощове літо.

  • Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі мороз вдарить.

  • Якщо ж 21 грудня птиці під дахом ховаються – буде заметіль.

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 21 грудня

  • Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.

  • Не можна скупитися.

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 21 грудня

1977 - Еммануель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017).

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

wikipedia.org

1977 - Анфіса Чехова, російська телеведуча.

Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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