Прикмети і свята 21 грудня: що не можна робити в цей день

21 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День святого Томаса в Нідерландах і язичницьке свято Йоль.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Йоль
Безсумнівно, з усіх свят наших предків Йоль - найголовніше, самий священне і наймогутніше зимове свято. У ці ночі всі світи сходяться в Мідгард: боги і богині сходять на землю, тролі і ельфи розмовляють з людьми, мертві виходять з Нижніх Світів.
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День святого Томаса в Нідерландах
День святого Томаса відзначається в Голландії 21 грудня - в найкоротший і найтемніший день в році. Цей день є останнім днем занять в школі перед Різдвяними канікулами.
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Прикмети 21 грудня
Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.
Синиці шукають укриття – чекай хуртовини.
Завірюха почалася – влітку буде багато опадів.
Снігопад віщує дощове літо.
Синиці з самого ранку цвірінькають – прикмета до того, що вночі мороз вдарить.
Якщо ж 21 грудня птиці під дахом ховаються – буде заметіль.
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Що не можна робити 21 грудня
Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.
Не можна скупитися.
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Народилися 21 грудня
1977 - Еммануель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017).
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1977 - Анфіса Чехова, російська телеведуча.
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