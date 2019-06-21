Прикмети і свята 21 червня: що не можна робити

21 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят: Міжнародний день йоги, Міжнародний день скейтбордингу, День селфі. Також народилися принц Вільям, Віктор Цой і Лана Дель Рей.

Також за народним календарем 21 червня відзначають день Федора літнього. Прикмети розкажуть, яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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21 червня в світі відзначається Міжнародний день йоги (International Yoga Day), заснований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 69/131 в 2014 році, з метою підвищення обізнаності світової громадськості про переваги йоги і прийняття її в образ життя. Вперше свято відзначалося в червні 2015 року, а ініціатива установи і вибір дати Дня належать прем'єр-міністрові Індії Нарендра Моді.

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21 червня в усьому світі відзначається Міжнародний день скейтбордингу (Go Skateboarding Day). Саме свято з'явилося в 2004 році. Його ініціаторами виступили американські скейтбордисти, які вперше провели такий день на Західному узбережжі США.

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День Селф (Selfie Day) – свято, присвячене одному з найбільш популярних захоплень наших днів. Вважається, що вперше свято було організовано і проведено в США в 2014 році.

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Прикмети 21 червня

У червні спостерігається посуха, а на Федора, 21 червня, ще й роса велика – чекай доброго врожаю;

Грозовий день – поганий сінокіс;

Роса – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Народилися 21 червня

1962 - Віктор Цой (загинув в 1990), радянський музикант, автор пісень, засновник і лідер рок-групи "Кіно".

1982 - принц Вільям, принц Великобританії, син принца Чарльза і принцеси Діани.

принц Вільям Хабар 24

1985 - Лана Дель Рей, американська співачка.

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