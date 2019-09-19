Прикмети і свята 20 вересня: що не можна робити

20 вересня в Україні і всьому світі відзначається кілька церковних свят і пам'ятних дат, таких як Луків день, а також День пам'яті преподобного Макарія Оптинського.
Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.
Свята 20 вересня
Луків день
У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченского, який жив у 10 столітті в Каппадокії. Він був ченцем, а потім став ігуменом Спасової обителі, прославився праведним життям.
У народі, починаючи з цієї дати, збирали цибулю ("лук" російською), назва якої співзвучна із ім'ям преподобного. Тому це свято і назвали Луків день.
Луків день
pixabay
Прийнято було готувати різні страви з цього овоча. А за повір'ям вважалося, що якщо спекти цибулю до цієї дати, то весь урожай висохне на грядках.
День пам'яті преподобного Макарія Оптинського
Преподобний Макарій Оптинський
Православ'я
Преподобний Оптинський старець Макарій (в миру - Михайло) жив з 1788 до 1860 рік. Він займався дослідницькою і літературною діяльністю, переводячи зрозумілою для суспільства мовою святі писання. Згідно зі свідченнями, обличчя преподобного постійно було світло, сяяло духовною радістю і любов'ю до ближнього.
Прикмети 20 вересня
Хмари чорні нависають – до дощу.
Журавлі високо летять – до холодної та дощової осені.
Шишки низько ростуть – до морозів.
Шишки закриваються і стають щільними – до негоди.
Що не можна робити 20 вересня
Цього дня заборонено давати або брати гроші в борг. Також не можна свататися і дарувати ляльки дівчаткам.
Хто народився 20 вересня
Софі Лорен (85 років)
Софі Лорен
instagram / sophialorenitalianfan
Легендарна італійська актриса і співачка, володарка премій Каннського, Венеціанського, Московського, Берлінського кінофестивалів. Лауреат п'яти премій "Золотий глобус" і перший лауреат премії "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі іноземною мовою.
Фільми: "Розкішна жінка", "Плавучий будинок", "Чочара", "Вчора, сьогодні, завтра", "Графиня з Гонконгу", "Шлюб по-італійськи", "Висока мода" та інші.
Софі Лорен
Шлюб по-італійськи (1964)
Як повідомляв OBOZREVATEL, астрологи розповіли, кому 20 вересня пощастить, а кому варто бути готовим до неприємностей.
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