Прикмети і свята 20 вересня: що не можна робити

20 вересня в Україні і всьому світі відзначається кілька церковних свят і пам'ятних дат, таких як Луків день, а також День пам'яті преподобного Макарія Оптинського.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 20 вересня

Луків день

У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченского, який жив у 10 столітті в Каппадокії. Він був ченцем, а потім став ігуменом Спасової обителі, прославився праведним життям.

У народі, починаючи з цієї дати, збирали цибулю ("лук" російською), назва якої співзвучна із ім'ям преподобного. Тому це свято і назвали Луків день.

Луків день pixabay

Прийнято було готувати різні страви з цього овоча. А за повір'ям вважалося, що якщо спекти цибулю до цієї дати, то весь урожай висохне на грядках.

День пам'яті преподобного Макарія Оптинського

Преподобний Макарій Оптинський Православ'я

Преподобний Оптинський старець Макарій (в миру - Михайло) жив з 1788 до 1860 рік. Він займався дослідницькою і літературною діяльністю, переводячи зрозумілою для суспільства мовою святі писання. Згідно зі свідченнями, обличчя преподобного постійно було світло, сяяло духовною радістю і любов'ю до ближнього.

Прикмети 20 вересня

Хмари чорні нависають – до дощу.

Журавлі високо летять – до холодної та дощової осені.

Шишки низько ростуть – до морозів.

Шишки закриваються і стають щільними – до негоди.

Що не можна робити 20 вересня

Цього дня заборонено давати або брати гроші в борг. Також не можна свататися і дарувати ляльки дівчаткам.

Хто народився 20 вересня

Софі Лорен (85 років)

Софі Лорен instagram / sophialorenitalianfan

Легендарна італійська актриса і співачка, володарка премій Каннського, Венеціанського, Московського, Берлінського кінофестивалів. Лауреат п'яти премій "Золотий глобус" і перший лауреат премії "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі іноземною мовою.

Фільми: "Розкішна жінка", "Плавучий будинок", "Чочара", "Вчора, сьогодні, завтра", "Графиня з Гонконгу", "Шлюб по-італійськи", "Висока мода" та інші.

Софі Лорен Шлюб по-італійськи (1964)

Як повідомляв OBOZREVATEL, астрологи розповіли, кому 20 вересня пощастить, а кому варто бути готовим до неприємностей.

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