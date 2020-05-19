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19 травня • оновлено в 20:37
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Прикмети і свята 20 травня: що не можна робити в цей день

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20 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день бджіл, Всесвітній день метрології та День банківських працівників України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 20 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день бджіл

20 травня відзначається Всесвітній день бджіл. Свято було засновано резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2017 року. Цьому передувала ціла низка подій: ухвалення Конвенції та біологічне різноманіття, робота Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) з питань проблем запилення, запилювачів, збереження їх різноманіття, безпеки продовольства та сталого розвитку сільського господарства.

Прикмети і свята 20 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день метрології

День, обраний в ознаменування підписання 20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції, знаменитої "Метричної Конвенції", яка стала першою міжурядовою угодою про науково-технічне співробітництво, що заклала фундамент єдиного міжнародного метрологічного простору.

День банківських працівників України

Це професійне свято було засновано Указом Президента України №316/04 від 6 березня 2004 року. Держава прагне підкреслити важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

Прикмети і свята 20 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 20 травня

  • Якщо з неба ллє – до рясного урожаю малини і калини.

  • Дощовий день – вересень буде теплим.

  • Якщо вдень сонячно – до гарного урожаю гречки і злаків.

  • Якщо на ясному небі багато зірок – до багатого врожаю грибів і ягід.

  • У місяця гострі кінці направлені вниз – погода повинна бути теплою.

Прикмети і свята 20 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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