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20 січня • оновлено в 00:32
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Прикмети і свята 20 січня: що не можна робити в цей день

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20 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, в цей день святкують собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна та День обізнаності про пінгвінів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 20 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

Святкування собору Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

На наступний день після Святого Богоявлення Церква соборно шанує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іоанн, найбільший з пророків, завершує історію Церкви старозавітній і відкриває епоху Нового Завіту.

Прикмети і свята 20 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День обізнаності про пінгвінів

20 січня світова громадськість відзначає екологічне свято в честь однієї з найбільш незвичайних птахів в світі – День обізнаності про пінгвінів (Penguin Awareness Day). Його мета – підвищити знання людей про пінгвінів, звернути увагу на збереження чисельності та місць проживання цих птахів.

Прикмети і свята 20 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 20 січня

  • Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку.

  • Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, то незабаром чекайте відлиги.

  • Йде дощ, або стоїть туман – буде багатий урожай хліба.

  • Негода і сніг віщують урожай.

Прикмети і свята 20 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 20 січня

  • Не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час.

  • Не приймайте ніяких подарунків в цей день від чужих людей.

Прикмети і свята 20 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 20 січня

1966 - Трейсі Ганз, американський гітарист і автор пісень, учасник рок-гурту "Guns N 'Roses".

1977 - Сід Вілсон, американський музикант, учасник "Slipknot".

1979 - Роберт Грегорі Бурдон, барабанщик американської ню-метал гурту "Linkin Park".

1986 - Ольга Бузова, російська теле- і радіоведуча, модель, актриса і співачка.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

1987 - Еван Пітерс, американський актор, відомий за ролями в телесеріалі-антології "Американська історія жахів".

Еван Пітерс

Еван Пітерс

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Автор
Марія Дідик
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