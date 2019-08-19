Прикмети і свята 20 серпня 2019: що не можна робити в цей день

20 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Пимена Багатохворобливого й ігумена Пимена, постника Печерського, а також мучеників Марина й Астерія.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Лелеки вже готуються летіти на зимівлю – осінь, за прикметами, буде холодною;

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуй гарної погоди;

Побачивши першого лелеку потрібно бігти за ним, присідаючи і перекидаючись, щоб ноги не боліли, а для того, щоб від болю в спині позбутися, треба до стіни або забору притулитися;

Якщо при зустрічі з першим лелекою в вашій кишені гроші виявляться, бути вам багатим, якщо ключі – ситим і благополучним, ну а якщо кишені порожні – збитків не уникнути;