Прикмети і свята 20 серпня 2019: що не можна робити в цей день

20 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Пимена Багатохворобливого й ігумена Пимена, постника Печерського, а також мучеників Марина й Астерія.
Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.
Прикмети 20 серпня
Лелеки вже готуються летіти на зимівлю – осінь, за прикметами, буде холодною;
Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуй гарної погоди;
Побачивши першого лелеку потрібно бігти за ним, присідаючи і перекидаючись, щоб ноги не боліли, а для того, щоб від болю в спині позбутися, треба до стіни або забору притулитися;
Якщо при зустрічі з першим лелекою в вашій кишені гроші виявляться, бути вам багатим, якщо ключі – ситим і благополучним, ну а якщо кишені порожні – збитків не уникнути;
Пара летять лелек віщує заміжжя і пологи. А самотній лелека, що стоїть нерухомо на одній нозі – безшлюбність.
Народилися 20 серпня
1948 - Роберт Плант, англійський рок-музикант, вокаліст, учасник "Led Zeppelin".
1974 - Міша Коллінз, американський актор і продюсер.
1992 - Демі Ловато, американська актриса і співачка.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки відпочиватимуть українці в серпні 2019.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!