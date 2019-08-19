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Прикмети і свята 20 серпня 2019: що не можна робити в цей день

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20 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Пимена Багатохворобливого й ігумена Пимена, постника Печерського, а також мучеників Марина й Астерія.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Прикмети і свята 20 серпня 2019: що не можна робити в цей день
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Свята і пам'ятні дати серпня: що відзначається

Прикмети 20 серпня

  • Лелеки вже готуються летіти на зимівлю – осінь, за прикметами, буде холодною;

  • Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуй гарної погоди;

  • Побачивши першого лелеку потрібно бігти за ним, присідаючи і перекидаючись, щоб ноги не боліли, а для того, щоб від болю в спині позбутися, треба до стіни або забору притулитися;

  • Якщо при зустрічі з першим лелекою в вашій кишені гроші виявляться, бути вам багатим, якщо ключі – ситим і благополучним, ну а якщо кишені порожні – збитків не уникнути;

  • Пара летять лелек віщує заміжжя і пологи. А самотній лелека, що стоїть нерухомо на одній нозі – безшлюбність.

Прикмети і свята 20 серпня 2019: що не можна робити в цей день

Народилися 20 серпня

1948 - Роберт Плант, англійський рок-музикант, вокаліст, учасник "Led Zeppelin".

1974 - Міша Коллінз, американський актор і продюсер.

Прикмети і свята 20 серпня 2019: що не можна робити в цей день

1992 - Демі Ловато, американська актриса і співачка.

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