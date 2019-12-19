Прикмети і свята 20 грудня 2019: що не можна робити в цей день

20 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день солідарності людей. Також в цей день народилися Пітер Крісс, американський музикант, ударник рок-гурту "Kiss", а також український оперний співак Василь Сліпак.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день солідарності людей

Міжнародний день солідарності людей був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції (№ 60/209), присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН по боротьбі з бідністю. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних і універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в 21 столітті.

pexels.com

Прикмети 20 грудня

Пішов щільний і мокрий сніг – прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки.

Сонце знаходиться в серпанку – пурга буде.

Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду

pexels.com

Що не можна робити 20 грудня

Жінкам в цей день заборонено важко працювати, шити, в'язати і прати білизну.

Дівчатам в цей день не можна розчісувати волосся і мити голову.

Не можна веселитися і співати пісні

pexels.com

Народилися 20 грудня

1945 - Пітер Крісс, американський музикант, ударник рок-гурту "Kiss".

1974 - Василь Сліпак (убитий в 2016), український оперний співак, соліст Паризької національної опери.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.