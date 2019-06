Прикмети і свята 20 червня: що не можна робити

20 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят: Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Свято Тіла і Крові Христових у західних християн.

Також за народним календарем 20 червня відзначають день Святого Федота. Прикмети розкажуть, яку чекати погоду. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Кожен рік 20 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день біженців (World Refugee Day), затверджений Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція 55/76) в 2000 році. Як сказано в резолюції, рішення прийнято за погодженням з Організацією Африканського єдності (ОАЄ), оскільки раніше в цей день, починаючи з 1969 року, відзначався Міжнародний день африканських біженців.

20 червня захисники тварин закликають звернути увагу на проблеми слонів - найвеличніших тварин сучасності. Вперше Всесвітній день захисту слонів в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos, IDAEZ) був відзначений в 2009 році, тоді ж активісти руху визначили свої основні завдання, головна з яких - звільнення всіх слонів світу з неволі. З тих пір цей День відзначається щорічно.

Свято Тіла і Крові Христових (Corpus Christi) відзначається щорічно в четвер після Трійці і є урочистим святкуванням священної євхаристії.

У православній церкві 20 червня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського, який жив на території міста Анкира в III столітті. У нього була власний готель, в якому він часто розмовляв зі своїми постояльцями про віру і життя. Завдяки цьому, він зміг перетворити на християнство багатьох грішників – вони покаялися і прийшли до Бога.

Прикмети 20 червня

Дощ на Федота – буде поганий урожай жита;

Гарна погода на Федота – прикмета того, що буде багатий урожай;

Грім гримить – буде негода, і погана погода, швидше за все, триватиме кілька днів;

Грім переходить з місця на місце і чується з різних сторін – можливий град разом з похолоданням.

Народилися 20 червня

1967 - австралійсько-американська актриса, співачка, продюсер і посол доброї волі ЮНІСЕФ Ніколь Кідман. Вона є лауреатом премії "Оскар" 2003 роки за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник", а також володаркою іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави", п'яти премій "Золотий глобус" (1996, 2002, 2003, 2018 - двічі), призу "Срібний ведмідь" (2003), премії BAFTA (2003), двох премій "Еммі" (2017 - двічі) і премії "Сатурн".

