Прикмети і свята 2 вересня: що не можна робити

2 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: День нотаріату в Україні, День закінчення Другої світової війни.

Християни вшановують пам'ять біблійного пророка Самуїла. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 2 вересня

День нотаріату в Україні

Професійне свято офіційно святкується з 2010 року після указу президента від 22 лютого. Українська нотаріальна палата звернулася до Віктора Ющенка з проханням організувати цю подію.

День закінчення Другої світової війни

Дерев'янко ставить свій підпис під актом про капітуляцію

Цю дату було встановлено в РФ Федеральним законом "Про внесення змін до статті 1 Закону України" Про дні військової слави і пам'ятні дати Росії" від 23 липня 2010 року. Міжнародно-правовою підставою для встановлення цього свята вважається Акт про капітуляцію Японії, підписаний 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора "Міссурі" представниками союзних держав. Друга світова війна принесла незліченні руйнування та величезні втрати всім сторонам, які в ній брали участь.

День пам'яті пророка Самуїла

День пам'яті пророка Самуїла Азбука віри

Пророка Самуїла вважали заступником всіх чоловіків. Він був останнім суддею Ізраїлю. Коли Самуїл виріс, мати привела його до скинії в місті Шіло. Там він довго служив. Вважається, що Бог відкрив Самуїлу майбутнє єврейського народу.

Филистимляни вторглися в межі землі Обітованої, лише тоді євреї згадали про існування Бога і звернулися до нього. Але це не допомогло народу. Проте, молитва Самуїла позбавила євреїв від влади филистимлян. Після всіх випробувань пророк керував народом 40 років.

Прикмети 2 вересня

Журавлі летять високо і неспішно – до теплої осені.

Багато горобини – до частих дощів восени.

Хмари високо пливуть – на гарну погоду.

Кроти ями риють на північ – до ясної зими.

Багато мишей – до холодної зими.

Що не можна робити 2 вересня

Цього дня не рекомендується заводити нові знайомства, стригти і розчісувати волосся й нігті.

Хто народився 2 вересня

Девід Бениофф (49 років)

Девід Бениофф Кино-Театр

Американський письменник, сценарист і телепродюсер, со-творець і шоураннер культового серіалу телеканалу HBO "Гра престолів".

Льова Бі-2 (Єгор Бортник) (47 років)

Єгор Бортник 24СМІ

Російський рок-музикант білоруського походження, поет, вокаліст і гітарист, засновник гурту "Бі-2". Хіти: "Лайки", "Мій рок-н-рол", "Молитва", "Чорне сонце", "Льотчик", "Шамбала", "Мій друг" і багато інших.

Кіану Рівз instagram./keanu_reeves_demons

Популярний канадський актор, кінорежисер, кінопродюсер і музикант. Відомий завдяки ролям у фільмах: "Матриця", "Джон Вік", "Швидкість", "Дракула", "Будинок біля озера" і багато інших.

Сальма Хайек instagram / salmahayek

Мексикано-американська актриса, перша мексиканка, яку було номіновано на премію "Оскар" за кращу жіночу роль. Фільми: "Від заходу до світанку", "Фріда", "Відчайдушний", "Бандитки", "Одного разу в Мексиці" та інші.

Олексій Чадов instagram / alexeychadov_group

Відомий російський актор театру і кіно. Фільми: "9 рота", "На безіменній висоті", "Нічний дозор", "Вій", "Денний дозор", "Спека" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 2 вересня по картах Таро прогнозує насичений на пригоди день у всіх знаків Зодіаку.

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