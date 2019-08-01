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Прикмети і свята 2 серпня: що не можна робити

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2 серпня в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Серед них, День Іллі – на честь старозавітного пророка Ілії та Міжнародний день пива.

Також Міжнародний день Голокосту ромів. Прикмети можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде врожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День Іллі – відзначається на честь старозавітного пророка Ілії. Він був ревним поборником релігії Єгови та викривачем ідолопоклонства, а життя святого описано в Старому завіті. Вважається, що з юних років він жив у пустелі, дотримуючись строгого посту та молячись. Покликаний на пророче служіння в царювання царя Ахава-язичника, який поклонявся Ваалу (сонцю) і змушував народ єврейський робити те саме. Господь послав Ілію до Ахава і звелів передбачити йому, що якщо він і його народ не звернуться до істинного Бога, то його царство спіткає голод. Ахав не послухався пророка, і в країні настала посуха й великий голод.

Пророк Ілія

Пророк Ілія

pravoslavie

Ворони носили Ілії їжу в пустелю. Через три з половиною роки він повернувся до Ізраїльського царства і сказав цареві та народу, що всі лиха ізраїльтян відбуваються тому, що вони забули істинного Бога. Пророк запропонував зробити два жертовники – один Ваалу, а інший – Богу, і сказав: "Принесемо жертви, і якщо вогонь з неба зійде на жертовник Ваала, значить, він істинний Бог, а якщо ні, то ідол".

В результаті на Ваалів жертовник вогонь з неба не зійшов. Ілія зробив власний жертовник Богу і став молитися. І раптом з неба впав вогонь і попалив не лише дрова й жертву, але й воду і каміння. Коли народ побачив це чудо, то прославив істинного Бога і знову в Нього увірував.

Міжнародний день пива – щорічне неофіційне свято всіх любителів і виробників напою. Відзначається в першу п'ятницю серпня у багатьох країнах. Засновником став американець Джесс Авшаломов – власник бару, який хотів таким чином залучити ще більше відвідувачів.

Міжнародний день пива

Міжнародний день пива

pixabay

Вперше свято пройшло у 2007 році в Санта-Круз (штат Каліфорнія) і кілька років відзначалося 5 серпня, але дату з 2012 року змінили в міру географічного розростання. Цей день прийнято зустрічати в пабах, барах і ресторанах, де учасники заходу можуть спробувати пиво не тільки різних сортів, але й різних виробників.

Міжнародний день Голокосту ромів – пам'ятна дата, яку встановлено 23 листопада 1996 лідерами ромських організацій 10 країн Європи і США на конференції. В ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті в газових камерах було знищено 2897 ромів. Вважається, що під час геноциду від репресій загинуло від 600 тис. до 1 млн 500 тис. Більше 90% ромського населення Австрії, Німеччини та Естонії було знищено фашистськими режимами.

Міжнародний день Голокосту ромів

Міжнародний день Голокосту ромів

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Прикмети 2 серпня

  • Прийде Ілля – принесе гниль (дощі).

  • До Іллі хмари за вітром, після Іллі проти.

  • До Іллі й поп дощу не намолить, а після Іллі й баба фартухом нажене.

  • До Ільїна дня сіно змітати, пуд меду в нього накласти.

  • Пророк Ілія літо кінчає, жито зажинати.

  • На Іллю до обіду літо, після обіду осінь.

  • Якщо в Ільїн день сухо, то шість тижнів буде сухо, якщо цього дня дощитиме, півроку литиме.

  • Ілля грози тримає.

  • Коли до Ільїну дня жито прибрано, то новий посів закінчуй до Флора і Лавра; а коли жито встигає пізніше, то й засівати треба пізніше, до Семена дня.

Що не можна робити 2 серпня

свято

свято

pixabay

Строго заборонено купатися, працювати в полі або вдома. Також не можна лихословити і допускати погані думки, виганяти худобу на пасовище. Не рекомендується випускати на вулицю домашніх вихованців й стояти на перехрестях.

Хто народився 2 серпня

Наталя Могилевська (44 роки) – українська співачка, автор пісень, композитор, актриса і телеведуча, продюсер, Народна артистка України. Дискографія. "Ла-ла-ла" (1997), "Тільки Я" (1999), "Не така" (2001), "Самое ... самое" (2003), "Відправила message" (2006), "Цей танець" (2007 ).

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

instagram / nataliya_mogilevskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на 2 серпня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував несподівані сюрпризи, особливо з ними зіткнуться Тельці й Козероги. Терезам і Ракам варто бути обережними зі своїми висловлюваннями.

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Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
Тег
свято
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