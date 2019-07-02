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Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

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2 липня 2019 року відзначають кілька свят: Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО, а також день Зосими за народним календарем.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

pexels.com

Новини
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Міжнародний день спортивного журналіста (World Sports Journalists Day) відзначається в багатьох країнах світу щорічно 2 липня, починаючи з 1995 року, з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси. Підставою для встановлення дати свята стало те, що у цей день 1924 році в Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси (International Sports Press Association, AIPS), яка об'єднує майже півтори сотні національних спілок журналістів.

Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

The Conversation

У всьому світі 2 липня відзначають як День НЛО (World UFO Day) або День уфолога. Це свято присвячене тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення, і об'єкти, яким приписується позаземне походження.

Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

Time and Date

Прикмети 2 липня

  • Бджоли жалять і зляться – буде посуха і спека найближчим часом;

  • Бджоли сонні – буде похолодання чи якесь нещастя;

  • Бджоли поспішають сховатися в вуликах – прикмета того, що буде короткочасне негода;

  • Бджоли до вуликів летять 2 липня – скоро дощ піде. Сидять на стінках – буде спекотна погода.

Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

pexels.com

Народилися 2 липня

1986 - Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка і модель.

Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

viva.ua

1990 - Марго Роббі, австралійська актриса.

Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

elle.mx

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Тема
свята
Особи
Марго РоббіЛіндсі Лохан
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