Прикмети і свята 2 липня: що не можна робити

2 липня 2019 року відзначають кілька свят: Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО, а також день Зосими за народним календарем.
Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
pexels.com
Міжнародний день спортивного журналіста (World Sports Journalists Day) відзначається в багатьох країнах світу щорічно 2 липня, починаючи з 1995 року, з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси. Підставою для встановлення дати свята стало те, що у цей день 1924 році в Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси (International Sports Press Association, AIPS), яка об'єднує майже півтори сотні національних спілок журналістів.
The Conversation
У всьому світі 2 липня відзначають як День НЛО (World UFO Day) або День уфолога. Це свято присвячене тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення, і об'єкти, яким приписується позаземне походження.
Time and Date
Прикмети 2 липня
Бджоли жалять і зляться – буде посуха і спека найближчим часом;
Бджоли сонні – буде похолодання чи якесь нещастя;
Бджоли поспішають сховатися в вуликах – прикмета того, що буде короткочасне негода;
Бджоли до вуликів летять 2 липня – скоро дощ піде. Сидять на стінках – буде спекотна погода.
pexels.com
Народилися 2 липня
1986 - Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка і модель.
viva.ua
1990 - Марго Роббі, австралійська актриса.
elle.mx
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