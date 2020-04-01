Прикмети і свята 2 квітня: що не можна робити в цей день

2 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день дитячої книги.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день дитячої книги

Щорічно 2 квітня, в день народження великого казкаря з Данії Ганса Крістіана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги (International Children's Book Day). Його святкування встановлено в 1967 році за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги.

pexels.com

Прикмети 2 квітня

Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів.

Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися.

Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.

Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

pexels.com

Що не можна робити 2 квітня

У цей день не варто також відвідувати стоматолога і робити операції.

Не можна відвідувати питні заклади, а також дискотеки.

Заборонено влаштовувати гучні вечірки і вживати спиртне.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!