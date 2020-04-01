Прикмети і свята 2 квітня: що не можна робити в цей день

2 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день дитячої книги.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день дитячої книги
Щорічно 2 квітня, в день народження великого казкаря з Данії Ганса Крістіана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги (International Children's Book Day). Його святкування встановлено в 1967 році за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги.
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Прикмети 2 квітня
Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів.
Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися.
Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.
Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.
Вдень 2 квітня спекотно, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.
pexels.com
Що не можна робити 2 квітня
У цей день не варто також відвідувати стоматолога і робити операції.
Не можна відвідувати питні заклади, а також дискотеки.
Заборонено влаштовувати гучні вечірки і вживати спиртне.
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