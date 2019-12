Прикмети і свята 2 грудня 2019: що не можна робити в цей день

2 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день боротьби за скасування рабства і кіберпонеділок.

Кіберпонеділок

Кіберпонеділок (Cyber Monday) – це маркетингова назва понеділка, який настає після Чорної п'ятниці і є її продовженням для інтернет магазинів. Це час онлайн-розпродажів, коли в мережі пропонують товари за зниженими цінами.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Міжнародний день боротьби за скасування рабства (International Day for the Abolition of Slavery), який щорічно відзначається 2 грудня, пов'язаний з датою прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (резолюція 317 (IV) від 2 грудня 1949 року).

Прикмети 2 грудня

Сніговий день з великими поривами вітру – чекайте тривалої зими і холодної весни.

Безхмарне небо – чекайте морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

Вітер різко змінився – найближчим часом зіпсується погода.

Запам'ятайте сон, який вам наснився. Якщо повторите його деталі, дізнаєтеся прогноз на майбутнє.

Що не можна робити 2 грудня

У цей день категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції.

Народилися 2 грудня

1981 - Брітні Спірс, американська поп-співачка.

