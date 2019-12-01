Прикмети і свята 2 грудня 2019: що не можна робити в цей день

2 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день боротьби за скасування рабства і кіберпонеділок.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
pexels.com
Кіберпонеділок
Кіберпонеділок (Cyber Monday) – це маркетингова назва понеділка, який настає після Чорної п'ятниці і є її продовженням для інтернет магазинів. Це час онлайн-розпродажів, коли в мережі пропонують товари за зниженими цінами.
pexels.com
Міжнародний день боротьби за скасування рабства
Міжнародний день боротьби за скасування рабства (International Day for the Abolition of Slavery), який щорічно відзначається 2 грудня, пов'язаний з датою прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (резолюція 317 (IV) від 2 грудня 1949 року).
Прикмети 2 грудня
Сніговий день з великими поривами вітру – чекайте тривалої зими і холодної весни.
Безхмарне небо – чекайте морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.
Вітер різко змінився – найближчим часом зіпсується погода.
Запам'ятайте сон, який вам наснився. Якщо повторите його деталі, дізнаєтеся прогноз на майбутнє.
pexels.com
Що не можна робити 2 грудня
У цей день категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.
Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції.
pexels.com
Народилися 2 грудня
1981 - Брітні Спірс, американська поп-співачка.
Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про свята і пам'ятні дати грудня.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!