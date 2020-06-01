Прикмети і свята 2 червня: чого не можна робити в цей день

Марія Дідик свята 22:25, 1.06.2020 Оновлено: 22:42, 1.06.2020

2 червня 2020 року відзначають кілька свят: День секс-працівників, День здорового харчування, а також День Фалалея, Олександра й Астерія.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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День секс-працівників

2 червня відзначається Міжнародний день секс-працівника. У цей день у 1975 році близько 100 секс-працівників та їх прихильники окупували церкву Сен-Нізье в Ліоні, Франція, в знак протесту проти умов їх праці, дискримінації та насильства з боку правоохоронних органів.

День здорового харчування

День здорового харчування придумали в 2011 році як відповідь американському "дню ненажер" – Національному дню, коли можна їсти те, що хочеться. Свято нагадує про те, що щоденне харчування вимагає уваги й усвідомленості.

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День Фалалея, Олександра й Астерія

2 червня православна церква відзначає пам'ять мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. Раніше цей день називали "грядочник", "тепловий", "Фалалей-тепловий". У цей день, за народною прикметою, потрібно було висівати огірки.

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Народні прикмети на 2 червня

• На ялинці багато шишок – буде багатий урожай огірків.

• Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.

• Багато вечірньої роси – на гарну погоду на наступний день.

• Жаби голосно квакають – до щедрого врожаю огірків.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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