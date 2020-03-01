Головна Новини
1 березня • оновлено в 21:22
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 2 березня: що не можна робити в цей день

4.3т
Читати матеріал російською

2 березня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день сірника і початок Великого посту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 2 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Гороскоп краси на тиждень з 2 по 8 березня: коли стригтися і фарбуватися

Міжнародний день сірники

Щорічно 2 березня в світі відзначається одне з незвичайних свят – Міжнародний день сірника. Чому ця дата була обрана для його установи – відомості різняться. Однак, в чому сходяться думки – що сірники протягом багатьох десятиліть були однією з незамінних речей і найважливіших елементів людського життя.

Прикмети і свята 2 березня: що не можна робити в цей день

Початок Великого посту

Великий піст, який передує Великодню, в 2020 році триватиме з 2 березня по 18 квітня. Не дарма його називають строгим: цей пост передбачає відмову від будь-якої їжі тваринного походження і від продуктів, до складу яких вона входить: м'яса, риби, яєць, молочних продуктів і морепродуктів.

Прикмети і свята 2 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 2 березня

  • 2 березня часто бувають морози. Якщо морозно, то весна буде швидкою і теплою.

  • Чим холодніше 2 березня, тим тепліше буде весна.

  • Якщо 2 березня туман, то в травні буде прохолодно.

  • Якщо вночі подивитися на небо і побачити, як падає зірка, то це віщує швидку кончину когось із родичів.

  • Якщо птахи повернулися з вирію, значить, весна настане вже через пару днів.

Прикмети і свята 2 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги