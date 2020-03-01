Прикмети і свята 2 березня: що не можна робити в цей день

2 березня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день сірника і початок Великого посту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день сірники

Щорічно 2 березня в світі відзначається одне з незвичайних свят – Міжнародний день сірника. Чому ця дата була обрана для його установи – відомості різняться. Однак, в чому сходяться думки – що сірники протягом багатьох десятиліть були однією з незамінних речей і найважливіших елементів людського життя.

Початок Великого посту

Великий піст, який передує Великодню, в 2020 році триватиме з 2 березня по 18 квітня. Не дарма його називають строгим: цей пост передбачає відмову від будь-якої їжі тваринного походження і від продуктів, до складу яких вона входить: м'яса, риби, яєць, молочних продуктів і морепродуктів.

pexels.com

Прикмети на 2 березня

2 березня часто бувають морози. Якщо морозно, то весна буде швидкою і теплою.

Чим холодніше 2 березня, тим тепліше буде весна.

Якщо 2 березня туман, то в травні буде прохолодно.

Якщо вночі подивитися на небо і побачити, як падає зірка, то це віщує швидку кончину когось із родичів.

Якщо птахи повернулися з вирію, значить, весна настане вже через пару днів.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!