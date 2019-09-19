Прикмети і свята 19 вересня: що не можна робити

19 вересня в Україні і всьому світі відзначається цілий ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: День народження "Смайлика" і Міжнародний піратський день.

У православ'ї – Михайлів день (Михайлове чудо). Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 19 вересня

День народження смайлика

День народження смайлика pixabay

19 вересня 1982 року професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман запропонував використовувати три символи, що йдуть підряд для позначення "усміхнене обличчя" в комп'ютерному тексті. За всі роки існування смайлик став незмінним атрибутом електронного спілкування.

Міжнародний піратський день

Міжнародний піратський день pixabay

Також його називають Міжнародний день "Говори як пірат". Свято відзначається щорічно 19 вересня в понад 40 країнах. Ідея належить американцям Джону Бауру і Марку Саммерсу. Цього дня прийнято вбиратися в піратів, розмовляти відповідним сленгом, слухати байки про морських розбійників і всіляко веселитися.

Михайлів день (Михайлове чудо)

Архангел Михаїл – один з вищих ангелів, що приймає близьку участь в долі Церкви. Його шанують як захисника віри і борця з єрессю та злом. На іконах Михаїла зображено з вогненним мечем в руці або списом.

Архангел Михаїл pinterest

Михайлове чудо сталося в 4 столітті. Християнину наснилося, що його дочка поверне зір, якщо поп'є з джерела, і пророцтво збулося. Праведник побудував на тому місці храм, який відвідували всі, хто хотів зцілитися. Язичники у відповідь вирішили затопити священне місце, з'єднавши дві річки в одну. Однак праведник почав благати до Михаїла, архангел спустився на землю, пробив у горі розколину і пустив туди потік. Храм був врятований, а язичники бігли.

Прикмети 19 вересня

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На Михайла заморозки приходять.

Листя на верхівці берези зелені – до ранньої зими.

Сині хмари ввечері – до зміни погоди.

Листя осики лягають вгору лицьовою стороною – до холодної і довгої зими.

Іній на деревах – до сніжної зими.

Що не можна робити 19 вересня

Цього дня заборонено лаятися, важко працювати, викидати їжу зі столу і мити голову.

Хто народився 19 вересня

Ілля Глинников (35 років)

Ілля Глинников instagram / glinnikov

Російський актор театру і кіно, телеведучий. Відомий за роллю Гліба Романенка в серіалі "Інтерни".

Джиммі Феллон (45 років)

Джиммі Феллон instagram / jimmyfallon

Американський актор, комік, співак, музикант і телеведучий. Веде вечірнє ток-шоу на NBC – The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, раніше був відомий як актор гумористичної передачі Saturday Night Live, а також як ведучий шоу Late Night with Jimmy Fallon.

Олександр Музичко (Сашко Білий)

Сашко Білий

Український політичний діяч, голова Політради УНА-УНСО, координатор структур "Правого сектора" на Західній Україні. Після Революції Гідності, в ніч на 25 березня був застрелений у ході спецоперації із затримання членів ОЗУ.

Костянтин Ціолковський – день смерті

Костянтин Ціолковський вікіпедія

Російський і радянський філософ і винахідник, основоположник теоретичної космонавтики. Обґрунтував використання ракет для польотів у космос. Основні наукові праці відносяться до аеронавтики, ракетодинаміки та космонавтиці. Народився 17 вересня 1857 року – помер 19 вересня 1935 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня для багатьох знаків Зодіаку стане насиченим на події та зможе допомогти визначитися з майбутнім.

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