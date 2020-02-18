Прикмети і свята 19 лютого: що не можна робити в цей день

19 лютого у всьому світі відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців, більш відомий, як День кита.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день захисту морських ссавців

Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів відзначається в багатьох країнах 19 лютого. Ця екологічна дата вважається днем захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців і різних інших живих істот, що мешкають в морях і океанах планети. Свято було засновано в 1986 році, коли вступив в силу мораторій на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією.

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Прикмети 19 лютого

Морози посилилися – до бурхливої весни.

Якщо птиці на верхівки дерев сідають – буде тепло.

Відлига в цей день – до поганого удою у корів.

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Що не можна робити 19 лютого

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами.

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