Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

19 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій, свят і пам'ятних дат. Так, в цей день вшановують пам'ять Святого Євтихія, а також свій День народження відзначає актриса Кейт Хадсон і Ешлі Джад.

Прикмети в цей день можуть передбачити, чи буде врожайним наступний рік. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

pexels.com

Прикмети 19 квітня

Прилетіли качки та гніздяться в місцях з великою кількістю води – чекай посухи влітку;

Тихий і сонячний день – прикмета до того, що ярі добре вродять:

pexels.com

Туман вранці віщує суху погоду до кінця місяця;

Вітряна погода – колосся зіб'є, і врожаю багатого часу не буде,

Якщо вітру 19 квітня немає – можна очікувати хорошого урожай зернових культур.

pexels.com

Народилися 19 квітня

1968 - Ешлі Джадд, американська кіноактриса.

wikipedia.org/

1979 - Кейт Хадсон, американська актриса.

wikipedia.org/

1981 - Хейден Крістенсен, канадський кіноактор.

wikipedia.org/

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня буде повний місяць в знаку Терезів. У цей день варто бути обережними, так як явище – особливе.

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