Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

19 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій, свят і пам'ятних дат. Так, в цей день вшановують пам'ять Святого Євтихія, а також свій День народження відзначає актриса Кейт Хадсон і Ешлі Джад.
Прикмети в цей день можуть передбачити, чи буде врожайним наступний рік. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.
pexels.com
Прикмети 19 квітня
Прилетіли качки та гніздяться в місцях з великою кількістю води – чекай посухи влітку;
Тихий і сонячний день – прикмета до того, що ярі добре вродять:
pexels.com
Туман вранці віщує суху погоду до кінця місяця;
Вітряна погода – колосся зіб'є, і врожаю багатого часу не буде,
Якщо вітру 19 квітня немає – можна очікувати хорошого урожай зернових культур.
pexels.com
Народилися 19 квітня
1968 - Ешлі Джадд, американська кіноактриса.
wikipedia.org/
1979 - Кейт Хадсон, американська актриса.
wikipedia.org/
1981 - Хейден Крістенсен, канадський кіноактор.
wikipedia.org/
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня буде повний місяць в знаку Терезів. У цей день варто бути обережними, так як явище – особливе.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся