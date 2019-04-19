ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

358Читати матеріал російською

19 квітня 2019 року відзначають кілька важливих історичних подій, свят і пам'ятних дат. Так, в цей день вшановують пам'ять Святого Євтихія, а також свій День народження відзначає актриса Кейт Хадсон і Ешлі Джад.

Прикмети в цей день можуть передбачити, чи буде врожайним наступний рік. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

pexels.com

Новини
Нові обличчя: в рядах "ангелів" Victoria's Secret поповнення

Прикмети 19 квітня

Прилетіли качки та гніздяться в місцях з великою кількістю води – чекай посухи влітку;

Тихий і сонячний день – прикмета до того, що ярі добре вродять:

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

pexels.com

Туман вранці віщує суху погоду до кінця місяця;

Вітряна погода – колосся зіб'є, і врожаю багатого часу не буде,

Якщо вітру 19 квітня немає – можна очікувати хорошого урожай зернових культур.

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

pexels.com

Народилися 19 квітня

1968 - Ешлі Джадд, американська кіноактриса.

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

wikipedia.org/

1979 - Кейт Хадсон, американська актриса.

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

wikipedia.org/

1981 - Хейден Крістенсен, канадський кіноактор.

Прикмети і свята 19 квітня 2019: як не схибити в цей день

wikipedia.org/

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня буде повний місяць в знаку Терезів. У цей день варто бути обережними, так як явище – особливе.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки