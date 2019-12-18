Прикмети і свята 19 грудня 2019: що не можна робити в цей день

19 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України і День святого Миколая.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День Святого Миколая

Щорічно в грудні православні віруючі відзначають День святого Миколая Чудотворця, або, як у народі називають, Миколи Зимового. Вважається, що саме в ніч на 19-е він приходить в оселі українців, щоб порадувати малюків.

День адвокатури України

Професійне свято - День адвокатури, яке щороку відзначається в Україні 19 грудня, встановлений в грудні 2002 року Указом Президента країни № 1121/2002.

Міжнародний день допомоги бідним

Щорічно 19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним (англ. International Day to Assist the Poor), встановлений ООН в 1995 році. Організація Об'єднаних Націй розглядає бідність як "стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя".

Прикмети 19 грудня 2019

Пішов сніг – зима буде морозною, суворою і холодною.

Цілий день іде дощ – до хорошого урожаю озимих.

День видався морозним – в наступному році буде великий врожай хліба і овочів.

Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).

З'явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.

Що не можна робити 19 грудня 2019

Не можна займатися ремонтом, шити або прати.

Не можна відмовляти жебракам і нужденним, а також тим, хто просить вас про допомогу.

Не можна, щоб в будинку в свято були безлад і бруд.

19 грудня заборонено лаятися і лихословити

Народилися 19 грудня

1915 - Едіт Піаф (пом. 1963), французька співачка, шансоньє.

1980 - Джейк Джилленхол, американський актор.

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