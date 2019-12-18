Прикмети і свята 19 грудня 2019: що не можна робити в цей день

19 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України і День святого Миколая.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
День Святого Миколая
Щорічно в грудні православні віруючі відзначають День святого Миколая Чудотворця, або, як у народі називають, Миколи Зимового. Вважається, що саме в ніч на 19-е він приходить в оселі українців, щоб порадувати малюків.
День адвокатури України
Професійне свято - День адвокатури, яке щороку відзначається в Україні 19 грудня, встановлений в грудні 2002 року Указом Президента країни № 1121/2002.
Міжнародний день допомоги бідним
Щорічно 19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним (англ. International Day to Assist the Poor), встановлений ООН в 1995 році. Організація Об'єднаних Націй розглядає бідність як "стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя".
Прикмети 19 грудня 2019
Пішов сніг – зима буде морозною, суворою і холодною.
Цілий день іде дощ – до хорошого урожаю озимих.
День видався морозним – в наступному році буде великий врожай хліба і овочів.
Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.
Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).
З'явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
Що не можна робити 19 грудня 2019
Не можна займатися ремонтом, шити або прати.
Не можна відмовляти жебракам і нужденним, а також тим, хто просить вас про допомогу.
Не можна, щоб в будинку в свято були безлад і бруд.
19 грудня заборонено лаятися і лихословити
Народилися 19 грудня
1915 - Едіт Піаф (пом. 1963), французька співачка, шансоньє.
1980 - Джейк Джилленхол, американський актор.
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