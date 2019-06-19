Прикмети і свята 19 червня 2019: що не можна робити

19 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят: Міжнародний день прогулянки, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

Також – День емансипації (День свободи) в США. А про народним календарем – Ларіон Пропольнік. Прикмети розкажуть, на яку чекати погоду. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 19 червня для історії.

Міжнародний день прогулянки – свято, що закликає оцінити важливість простого способу відпочити, зняти стрес або просто нервове напруження. Вперше проведено в 1970-х роках в американському штаті Мічиган. Засновник свята У.Т. Рабе запропонував День пішої прогулянки у відповідь на популярний біг підтюпцем, навмисно підкреслюючи бажання сповільнити і без того стрімкий темп життя.

прогулянка pixabay

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту – встановлений резолюцією Генеральної Асамблеєю ООН від 19 червня 2015 року, з метою залучення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різних конфліктів: як міжнародних, так і внутрішньодержавних (громадянських воєн), незалежно від того, який характер вони носять: політичний, релігійний, національний. Завдання – сприяти попередженню таких конфліктів, а в разі їх виникнення – якнайшвидшої локалізації та припинення.

Боротьба з сексуальним насильством NATO

День емансипації (День свободи) в США – передумовою послужило звільнення афро-американського населення Техасу від рабства в 1862 році. І Техас став першим штатом, який оголосив цей червневий день державним святом з 1890 року. "Емансипація" позначає незалежність і рівноправність всіх людей. Цей термін також має на увазі право жінок здобувати освіту, працювати на будь-якій посаді, отримувати гідну зарплату, а також право обирати і бути обраною в державні або муніципальні органи влади.

емансипація pixabay

Ларіон Пропольнік. Цього дня православні відзначають пам'ять преподобного Іларіона Далматського (Нового), який жив у 9 столітті. Ігумен відкрито виступив проти іконоборця Льва Вірменина. За це майбутній святий зазнав багато катувань. На Русі в день святого було прийнято виходити в поле і прополювати його від бур'янів.

Прикмети 19 червня

Якщо тепло і ясно – зерно буде велике.

Вранці грім чутно – ввечері дощ буде.

Глухий грім – буде спокійний дощ.

Дует східний вітер – влітку буде багато опадів.

Якщо різко стало холодно – буде хороша погода.

Бджоли роят – буде ясний день.

Пшениця і жито цвітуть знизу – до доброго урожаю, з середини – до середнього врожаю.

Коники скрекочуть – буде хороша погода.

Перепілка кричить – буде дощ.

Що не можна робити 19 червня

У городі не можна забувати про бур'ян, інакше не виведеться, а врожаю не буде. Інших заборон немає.

Хто народився 19 червня

Кетлін Тернер – 65 років. Відома американська актриса. Ролі: "Жар тіла", "Роман з каменем", "Голий в Нью-Йорку", "Критичний будинок", "Випадковий турист", "Війна сім'ї Роуз".

Кетлін Тернер ВВС

Зої Салдана – 41 рік. Американська актриса домініканського походження. Ролі: "Аватар", "Пірати Карибського моря".

Зої Салдана Instagram @ zoesaldana

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 червня один із знаків Зодіаку буде переповнений творчою енергією, іншому ж належить непросте прощання з минулим.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!