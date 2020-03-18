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19 березня • оновлено в 00:59
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Прикмети і свята 19 березня: що не можна робити в цей день

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19 березня в Україні і в усьому світі відзначають День святого Йосипа у західних християн і Міжнародний день клієнта.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 19 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Міжнародний день клієнта

Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів. У цей день власники бізнесу в усьому світі мають можливість висловити вдячність своїм споживачам, віддячивши їх за співпрацю.

Прикмети і свята 19 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День святого Йосипа у західних християн

19 березня католицька церква шанує пам'ять святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії. У деяких країнах День святого Йосипа (Feast of St. Joseph) є офіційним загальнонародним святом, в деяких країнах в цей день вшановують батьків, наприклад, в Іспанії та Італії. Крім того, святого Йосипа вважають покровителем Бельгії.

Прикмети і свята 19 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 19 березня

  • Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

  • Якщо в цей день мороз, то попереду ще сорок ранкових заморозків.

  • Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

Прикмети і свята 19 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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