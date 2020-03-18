Прикмети і свята 19 березня: що не можна робити в цей день

19 березня в Україні і в усьому світі відзначають День святого Йосипа у західних християн і Міжнародний день клієнта.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день клієнта

Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів. У цей день власники бізнесу в усьому світі мають можливість висловити вдячність своїм споживачам, віддячивши їх за співпрацю.

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День святого Йосипа у західних християн

19 березня католицька церква шанує пам'ять святого Йосипа, обручника Пресвятої Діви Марії. У деяких країнах День святого Йосипа (Feast of St. Joseph) є офіційним загальнонародним святом, в деяких країнах в цей день вшановують батьків, наприклад, в Іспанії та Італії. Крім того, святого Йосипа вважають покровителем Бельгії.

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Прикмети 19 березня

Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

Якщо в цей день мороз, то попереду ще сорок ранкових заморозків.

Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

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