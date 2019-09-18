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18 вересня • оновлено в 04:20
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Прикмети і свята 18 вересня: що не можна робити

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18 вересня Україна і весь світ відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Всесвітній день моніторингу води, затвердження синьо-жовтого прапора, як офіційного символу України.

Також святкується День HR-менеджера. Православні шанують пам'ять пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 18 вересня

Всесвітній день моніторингу води

Всесвітній день моніторингу води (ілюстрація)

Всесвітній день моніторингу води (ілюстрація)

pixabay

Екологічне свято було засновано у 2003 році за ініціативою американського Фонду чистої води. Ця подія стала інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на підвищення обізнаності суспільства щодо проблеми водних ресурсів планети. Програма надає можливість людям самостійно проводити моніторинг стану місцевих водоймів.

Синьо-жовтий прапор затверджено офіційним символом України

Державний прапор України

Державний прапор України

pixabay

18 вересня 1991 року постановою Президії Верховної Ради "Про прапор України" було зазначено в якості офіційного прапора – синьо-жовте полотнище.

День HR-менеджера

День HR-менеджера

День HR-менеджера

pixabay

Професійне свято, призначено для фахівців з управління персоналом. Історія цієї дати починається з 1835 року. Професія HR-менеджера прийшла на зміну кадровику з відділу кадрів радянського зразка другої половини 90-х років 20 століття.

День пам'яті пророка Захарії і праведної Єлизавети, батьків святого Іоанна Предтечі. (День Захарії і Єлизавети)

Пророк Захарія, праведна Єлизавета і Іоанн Предтеча

Пророк Захарія, праведна Єлизавета і Іоанн Предтеча

Dogma

Подружжя Захарія і Єлизавета дотримувалися Господніх заповідей, але були безплідні. Одного разу до священика зійшов ангел і попередив, що його дружина народить сина, який "буде великим перед Господом". Захарія не повірив і став німим, проте швидке народження дитини змусило його повірити. Чутки про Месію дісталися до царя Ірода, який зажадав знищити всіх немовлят у окрузі. Господь сховав Єлизавету з дитиною під горою, а Захарія загинув від рук мучителів.

Прикмети на 18 вересня

Прикмети 18 вересня

Прикмети 18 вересня

inenflinde.onmypc

  • Жовте листя на горобині – до ранньої зими.

  • Добрий урожай горобини – до дощової осені.

  • Скотина ясного дня під навіс ховається – до негоди.

Що не можна робити 18 вересня

Цього дня не рекомендується прати, а також давати порожні клятви, які в майбутньому не будуть виконані.

Хто народився 18 вересня

Ганна Нетребко (48 років)

Ганна Нетребко

Ганна Нетребко

instagram / anna_netrebko_yusi_tiago

Російська і австрійська оперна співачка – сопрано, Народна артистка РФ, лауреат Державної премії РФ, Герой праці Кубані.

Карен Аванесян (62 роки)

Карен Аванесян

Карен Аванесян

instagram / karenavanesyan_official

Російський артист естради, актор, конферансьє, майстер пародій, гуморист. Заслужений артист Росії. Багатьом відомий завдяки передачі "Криве дзеркало".

Xzibit (Іксзібіт) (45 років)

Xzibit

Xzibit

instagram / xzibit

Справжнє ім'я Елвін Натаніель Джойнер IV. Американський репер, актор і телеведучий, відомий як ведучий телевізійного шоу "Тачку на прокачку" на MTV.

Клара Рум'янова – день смерті

Радянська і російська актриса театру, кіно і радіо, співачка. Відома завдяки озвученню персонажів більше трьохсот радянських мультфільмів. Заслужена артистка РРФСР. Народилася 8 грудня 1929 року – померла в 2004 році.

Клара Рум'янова

Клара Рум'янова

Співбесідник

Як повідомляв OBOZREVATEL, середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися.

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Особа
Анна Нетребко
Місце
Україна
Теги
свято прапор України
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