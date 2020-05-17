Прикмети і свята 18 травня: що не можна робити в цей день

18 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день музеїв і День Аріни Капусниці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день музеїв

Щорічно 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято - Міжнародний день музеїв. Він з'явився в календарі в 1977 році. З 1978 року Міжнародний день музеїв став відзначатися більш ніж в 150 країнах.

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День Аріни Ккапусниці

У цей день відзначається пам'ять Аріни Македонської, яка стала першою жінкою, шанованою в лику великомучеників. Вона народилася в 1 столітті в родині язичника Лікінія, правителя однієї з областей Македонії. Дівчина прийняла християнство. Коли її батько залишив свій пост, на його місце прийшов інший правитель - Седекія, який почав гоніння проти християн. Катуванням піддалася і вона, однак тортури не заподіяли їй шкоди. Вона прожила довге життя, прославившись здатністю зцілювати хворих.

Жіночий журнал

Прикмети 18 травня

Птахи щебетати перестали – чекайте грозу та дощ;

Грунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів;

Негода в цей день – буде урожай хліба;

Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди;

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Що не можна робити 18 травня

Не варто їсти або готувати страви з капусти.

Чоловікам-городникам не можна висаджувати капусту, цим повинні займатися тільки жінки.

Також на Аріну не можна сваритися і лаятися.

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