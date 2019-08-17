Прикмети і свята 18 серпня: що не можна робити

18 серпня православні християни вшановують пам'ять мученика Евсігнія, а в народі це свято отримало назву Євстигней Житник.
Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.
Свята 18 серпня
День пам'яті мученика Євстигнія
Мученик Євстигній
Радіовера
Євстигній жив у III в Антіохії, служив у війську під час правління Діоклетіана, Максиміана, Костянтина Великого і Констанція Хлору. Був співрозмовником святого мученика Василіска, описав його страждання перед смертю.
У старості після шістдесяти років служби у війську Євстигній повернувся до Антіохії, де провів решту життя у молитві. При правлінні Юліана Відступника – гонителя християн, Євстигній прийняв мученицьку смерть.
Євстигней Житник
pixabay
Цей день в народі також має назву бессоннік, луків день. Наші предки закінчували збір врожаю, а сівбу озимих продовжували. Прийнято було сіяти ячмінь в повний місяць, поки цвіте калина, влаштовувати збір "житньої матки" і прибирали цибулю.
Великим успіхом вважалося знайти цього дня стебло з 12 колоссям, що прозвали "житнього маткою". Це обіцяло удачу і багатий урожай. Вечір проводили за сімейним столом, Їли свіжий лук, заїдали його хлібом і запивали квасом.
Що не можна робити
Не можна базікати даремно і сваритися, вести важливі переговори, обманювати.
Прикмети 18 серпня
pixabay
Яка погода на Житника – таким Грудень буде.
Відлуння чутно на заході – до спеки.
Чайки купаються у воді – до негоди.
П'явки з'явилися на дні річки – до спеки, а на поверхні – до дощу.
Прохолодна погода і жаби квакають – до потепління.
Хто народився 18 серпня
Едвард Нортон (50 років)
Едвард Нортон
businessinsider
Знаменитий американський актор, режисер, сценарист. Є філантропом і триразовим номінантом на премію "Оскар". Широку популярність і визнання отримав завдяки головній ролі у фільмі "Бійцівський клуб". Також знімався у таких картинах: "Фріда", "Царство небесне", "Ілюзіоніст", "Неймовірний Халк", "Еволюція Борна" та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися.
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