Прикмети і свята 18 серпня: що не можна робити

18 серпня православні християни вшановують пам'ять мученика Евсігнія, а в народі це свято отримало назву Євстигней Житник.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 18 серпня

День пам'яті мученика Євстигнія

Мученик Євстигній Радіовера

Євстигній жив у III в Антіохії, служив у війську під час правління Діоклетіана, Максиміана, Костянтина Великого і Констанція Хлору. Був співрозмовником святого мученика Василіска, описав його страждання перед смертю.

У старості після шістдесяти років служби у війську Євстигній повернувся до Антіохії, де провів решту життя у молитві. При правлінні Юліана Відступника – гонителя християн, Євстигній прийняв мученицьку смерть.

Євстигней Житник

pixabay

Цей день в народі також має назву бессоннік, луків день. Наші предки закінчували збір врожаю, а сівбу озимих продовжували. Прийнято було сіяти ячмінь в повний місяць, поки цвіте калина, влаштовувати збір "житньої матки" і прибирали цибулю.

Великим успіхом вважалося знайти цього дня стебло з 12 колоссям, що прозвали "житнього маткою". Це обіцяло удачу і багатий урожай. Вечір проводили за сімейним столом, Їли свіжий лук, заїдали його хлібом і запивали квасом.

Що не можна робити

Не можна базікати даремно і сваритися, вести важливі переговори, обманювати.

Прикмети 18 серпня

pixabay

Яка погода на Житника – таким Грудень буде.

Відлуння чутно на заході – до спеки.

Чайки купаються у воді – до негоди.

П'явки з'явилися на дні річки – до спеки, а на поверхні – до дощу.

Прохолодна погода і жаби квакають – до потепління.

Хто народився 18 серпня

Едвард Нортон (50 років)

Едвард Нортон businessinsider

Знаменитий американський актор, режисер, сценарист. Є філантропом і триразовим номінантом на премію "Оскар". Широку популярність і визнання отримав завдяки головній ролі у фільмі "Бійцівський клуб". Також знімався у таких картинах: "Фріда", "Царство небесне", "Ілюзіоніст", "Неймовірний Халк", "Еволюція Борна" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня для багатьох знаків Зодіаку буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися.

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