Прикмети і свята 18 серпня: що не можна робити у вівторок

Що відзначають 18 серпня: свята і заборони. Рixabay

18 серпня 2020 року православна церква відзначає день пам'яті мученика Євстигнія. За народним календарем свято отримало назву Євстигнія Житника.

OBOZREVATEL розповідає читачеві, що не можна робити 18 серпня і які народні прикмети актуальні в цей день.

День пам'яті мученика Євстигнія

Мученик Євстигній Радіовера

Євстигній жив у III в Антіохії, служив у війську під час правління Діоклетіана, Максиміана, Костянтина Великого і Констанція Хлора. Був співрозмовником святого мученика Василіска, описав його страждання перед смертю.

У старості після шістдесяти років служби у війську Євстигній повернувся в Антіохію, де провів решту життя в молитві. Під час правління Юліана Відступника – гонителя християн, Євстигній прийняв мученицьку смерть.

Євстигній Житник

ЄвстигнІй Житник: що це за свято Рixabay

Цей день у народі також має назву безсонник. Наші предки закінчували збір врожаю, а сівбу озимих продовжували. Прийнято було сіяти ячмінь у повний місяць, поки цвіте калина, влаштовувати збір "житньої матки" і прибирати цибулю.

Великим успіхом вважалося знайти в цей день стебло з 12 колоссями, яке прозвали "житньою маткою". Це обіцяло удачу і багатий урожай. Вечір проводили за сімейним столом, їли свіжу цибулю, заїдали її хлібом і запивали квасом.

Прикмети на 18 серпня:

Яка погода на Житника – таким грудень буде.

Відлуння чутно на заході – до спеки.

Чайки купаються у воді – до негоди.

П'явки з'явилися на дні річки – до спеки, а на поверхні – до дощу.

Прохолодна погода і жаби квакають – до потепління.

Що не можна робити 18 серпня

Не можна базікати даремно і сваритися.

Не рекомендується залишати дітей надовго одних.

Не можна лихословити, обговорювати когось за спиною.

Не варто вирішувати ділові питання й укладати домовленості.

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