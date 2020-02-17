Прикмети і свята 18 лютого: що не можна робити в цей день

18 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День мучениці Агафії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День мучениці Агафії

18 лютого православні віруючі відзначають День святої мучениці Агафії. Православна церква вшановує в цей день пам'ять святої мучениці Агафії, яка постраждала за віру під час гонінь на християн. У народі вважали, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому, їй молилися за здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування.

Народні прикмети на 18 лютого

Морозний день – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.

Ні снігу 18 лютого – чекайте посуху в літній період.

Якщо вдаряє мороз – прикмета до того, що, швидше за все, літо буде спекотним.

Якщо на Агафії тепло, то зима вже закінчилася – можна очікувати весну.

Якщо на вулиці стоїть морозна погода, то літо, відповідно до прикмет, буде теплим і без дощів.

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Що не можна робити 18 лютого

Спати в ніч на Агафії не можна, тому що біси в будинок проникнуть.

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