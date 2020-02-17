Прикмети і свята 18 лютого: що не можна робити в цей день

18 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День мучениці Агафії.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День мучениці Агафії
18 лютого православні віруючі відзначають День святої мучениці Агафії. Православна церква вшановує в цей день пам'ять святої мучениці Агафії, яка постраждала за віру під час гонінь на християн. У народі вважали, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому, їй молилися за здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування.
Народні прикмети на 18 лютого
Морозний день – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.
Ні снігу 18 лютого – чекайте посуху в літній період.
Якщо вдаряє мороз – прикмета до того, що, швидше за все, літо буде спекотним.
Якщо на Агафії тепло, то зима вже закінчилася – можна очікувати весну.
Якщо на вулиці стоїть морозна погода, то літо, відповідно до прикмет, буде теплим і без дощів.
pexels.com
Що не можна робити 18 лютого
Спати в ніч на Агафії не можна, тому що біси в будинок проникнуть.
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