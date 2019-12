Прикмети і свята 18 грудня: що не можна робити цього дня

18 грудня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день мігранта і День арабської мови в ООН.

Міжнародний день мігранта

18 грудня 1990 Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про захист прав всіх працівників-мігрантів і членів їхніх сімей (International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families).

День арабської мови в ООН

День арабської мови відзначається в ООН з 2010 року. Тоді напередодні Міжнародного дня рідної мови департамент ООН зі зв'язків з громадськістю запропонував заснувати власне свято для кожної з шести офіційних мов організації. Передбачається, що ця ініціатива сприятиме зміцненню міжкультурного діалогу і розвитку багатомовного світу.

Прикмети на 18 грудня

Не варто займатися серйозною роботою цього дня – ніякої користі не буде.

У печі поліна тріщать – буде холодно.

Червоний вогонь в печі – чекайте холоднечу.

Дим волоком – буде негода.

Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим.

Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекайте відлиги.

Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекайте потепління найближчими днями.

Народилися 18 грудня

1963 – Бред Пітт, американський актор.

1978 – Кеті Голмс, американська акторка.

1980 – Крістіна Агілера, американська попспівачка.

2001 – Біллі Айліш, американська співачка й авторка пісень.

