Прикмети і свята 18 червня: що не можна робити в цей день

В Україні 18 червня 2020 року відзначають День дільничного інспектора поліції. За народним календарем відзначається Дорофіїв день.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 18 червня для історії.

Дорофіїв день

18 червня в народному календарі відзначається Дорофіїв день. Як правило, в цей період проходять "горобині ночі", які є найбільш нетривалими в році. Також в цей день розквітає сон-трава. По ній можна передбачити долю і зробити оберіг від нечистої сили.

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Та знайти траву могли тільки потомствені відьми. Перевірити чи це справжня рослина можна, зануривши її у воду на повний місяць. Якщо рослина заворушиться від певних замовлянь, значить – вона справжня і має магічну силу.

Також вважається, що в ніч на Дорофія сняться віщі сни. Існувала приказка: "Не мудрий сон на Дорофія, але віщий". Говорили, що щастя приходить уві сні у вигляді красної дівиці або доброго молодця, а біда обертається старою з костуром.

День дільничного інспектора поліції

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Свято відзначається в Україні щорічно в один і той же день – 18 червня – починаючи з 2004 року. Історія професійного свята українських дільничних починається з 1923 року – саме тоді вийшов у світ документ "Про затвердження інструкції для районних спостерігачів міських відділів".

Дільничний інспектор міліції – та людина, яка відповідає за підтримання правопорядку у певних районах і населених пунктах, захищає права, інтереси, життя і гідність громадян, займається профілактикою та розкриттям злочинів і правопорушень. Він повинен не тільки володіти професійними навичками, а й бути хорошим психологом, володіти такими людськими якостями, як порядність, чуйність, вміння вислухати людину, розібратися в суті проблеми і надати кваліфіковану допомогу. Адже за його роботою стоїть безліч людських доль.

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Прикмети на 18 червня

У Дорофіїв день ясно і тепло – урожай буде великим.

Сови не замовкають ні на хвилину – наступного ранку буде невеликий дощ.

Якщо павуки розмножуються – до тривалих злив.

На огірках багато пустоцвіту – потрібно вранці прополоти всі грядки, тоді бур'янів на них більше не буде.

Якщо на тілі зробити депіляцію волосся – його ріст припиниться.

Що не можна робити 18 червня

Не можна розповідати про те, що наснилося вночі, особливо, якщо не хочеться, щоб сон збувся

Вночі не можна довго перебувати на вулиці – краще утриматися від довгих прогулянок. Предки вірили, що гуляти в ніч на Дорофія – наближати свою хворобу.

Не можна заводити нові знайомства і розмовляти з незнайомцями.

Можна вживати тільки пісну їжу, не можна їсти м'ясо, яйця і молоко.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.