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17 березня • оновлено в 23:12
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Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

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18 березня в Україні і в усьому світі відзначають День працівника податкової та митної справи України і День Паризької комуни.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День працівника податкової та митної справи України

День працівника податкової та митної справи України відзначається в країні щорічно 18 березня. Він був встановлений Указом президента України від 24 жовтня 2005 року "Про День працівника державної податкової служби України", враховуючи значну роль державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики держави, і носив назву День працівника податкової служби України.

Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День Паризької комуни

День Паризької комуни відзначається трудящими світу в ознаменування перемоги 18 березня 1871 року першої пролетарської революції. Рішення відзначати 18 березня як першу успішну спробу робочих захопити політичну владу було ухвалена 20 лютого 1872 Генеральною радою 1-го Інтернаціоналу.

Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 18 березня

  • Ясна погода 18 березня – влітку граду не буде.

  • Трясогузки прилетіли – весна буде теплою.

  • Якщо в лісі з'явилися перші проліски – можна починати працювати в поле.

  • Миші завелись в будинку і на полях – до неврожаю.

  • Граки гніздяться – через три тижні можна сіяти хліб.

  • Хороший день для догляду за кімнатними рослинами, пересадки герані і розмарину.

Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 18 березня

  • Не варто 18 березня відправлятися в магазин за покупками – довго не прослужать.

Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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