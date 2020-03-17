Прикмети і свята 18 березня: що не можна робити в цей день

18 березня в Україні і в усьому світі відзначають День працівника податкової та митної справи України і День Паризької комуни.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

День працівника податкової та митної справи України

День працівника податкової та митної справи України відзначається в країні щорічно 18 березня. Він був встановлений Указом президента України від 24 жовтня 2005 року "Про День працівника державної податкової служби України", враховуючи значну роль державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики держави, і носив назву День працівника податкової служби України.

pexels.com

День Паризької комуни

День Паризької комуни відзначається трудящими світу в ознаменування перемоги 18 березня 1871 року першої пролетарської революції. Рішення відзначати 18 березня як першу успішну спробу робочих захопити політичну владу було ухвалена 20 лютого 1872 Генеральною радою 1-го Інтернаціоналу.

pexels.com

Прикмети 18 березня

Ясна погода 18 березня – влітку граду не буде.

Трясогузки прилетіли – весна буде теплою.

Якщо в лісі з'явилися перші проліски – можна починати працювати в поле.

Миші завелись в будинку і на полях – до неврожаю.

Граки гніздяться – через три тижні можна сіяти хліб.

Хороший день для догляду за кімнатними рослинами, пересадки герані і розмарину.

pexels.com

Що не можна робити 18 березня

Не варто 18 березня відправлятися в магазин за покупками – довго не прослужать.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!