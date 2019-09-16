Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

17 вересня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій.

День рятувальника України, День поклоніння іконі Божої Матері, народився Михайло Михайлович Коцюбинський, – OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

День рятувальника України

Щороку 17 вересня в Україні відзначається професійне свято працівників Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) – День рятувальника.

Воно було встановлене 12 вересня 2008 року.

Прикмети 17 вересня

Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.

Великі мурашині купи – до холодної зими.

Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.

Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

Філін голосно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.

Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.

Народилися 17 вересня

1864 – Михайло Михайлович Коцюбинський, український письменник.

1923 – Хенк Вільямс, американський автор-виконавець, "батько" сучасної кантрі-музики.

1935 – Кен Кізі, американський письменник ("Пролітаючи над гніздом зозулі").

1969 – Кіт Флінт, танцюрист і вокаліст британської електронної групи "The Prodigy".

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