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17 вересня • оновлено в 00:58
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Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

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17 вересня відзначають кілька українських та міжнародних свят, а також річниць історичних подій.

День рятувальника України, День поклоніння іконі Божої Матері, народився Михайло Михайлович Коцюбинський, – OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити
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Свята та пам'ятні дати вересня: що відзначається

День рятувальника України

Щороку 17 вересня в Україні відзначається професійне свято працівників Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) – День рятувальника.

Воно було встановлене 12 вересня 2008 року.

Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

Прикмети 17 вересня

  • Якщо горіхів багато, а грибів мало, то зима буде сувора і сніжна.

  • Великі мурашині купи – до холодної зими.

  • Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

  • Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.

  • Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

  • Філін голосно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.

  • Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він виповниться протягом 20 днів.

Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

Народилися 17 вересня

1864 – Михайло Михайлович Коцюбинський, український письменник.

Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

1923 – Хенк Вільямс, американський автор-виконавець, "батько" сучасної кантрі-музики.

Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

1935 – Кен Кізі, американський письменник ("Пролітаючи над гніздом зозулі").

Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

1969 – Кіт Флінт, танцюрист і вокаліст британської електронної групи "The Prodigy".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного зі знаків Зодіаку.

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