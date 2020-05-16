Прикмети і свята 17 травня: що не можна робити в цей день

17 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства і День Пелагеї Заступниці.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в березні 2006 року і відзначається щорічно 17 травня. Цей день - професійне свято всіх програмістів, системних адміністраторів, інтернет-провайдерів, веб-дизайнерів, редакторів інтернет-видань і всіх інших людей, зайнятих у сфері інформаційних технологій.
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День Пелагеї Заступниці
У цей день православна церква вшановує мученицю Пелагею. Вона народилася в 3 столітті в Малій Азії, в родині знатних язичників. Дівчина була дуже красива, тому імператор Діоклетіан вирішив видати її заміж за свого спадкоємця. Однак, Пелагея прийняла хрещення і відмовилася, за що поплатилася життям. У народі свята Пелагея завжди вважалася заступницею невинних дівчат, а також всіх несправедливо скривджених.
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Прикмети 17 травня
Хрущів багато – буде посуха.
Зацвіла калина – можна сіяти на грядки огірки, гарбуз, боби, кукурудзу.
З'явилися сережки на квітучих кленах – можна буряк висаджувати.
Кує зозуля – прикмета до того, що погода буде хорошою.
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Що не можна робити 17 травня
Жінкам не варто брати в руки колючо-ріжучі предмети.
Не можна залишатися байдужим до прохань про допомогу і відмовляти в милостині.
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