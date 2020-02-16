Прикмети і свята 17 лютого: що не можна робити в цей день

17 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День спонтанного прояву доброти.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День спонтанного прояву доброти

День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day), що відзначається по всьому світу щорічно 17 лютого, - одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. Це свято веде свою історію з США, але сьогодні вже має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності і релігійних переконань.

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Прикмети на 17 лютого

Гілки ялини згинаються вниз - до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору - день буде ясним.

Ліс вдалині здається чорним - до тепла.

Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.

Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.

Якщо наснилася свиня - до важких життєвих випробувань.

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Що не можна робити 17 лютого

Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу - шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися - до лиха.

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