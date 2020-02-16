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16 лютого • оновлено в 20:27
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Прикмети і свята 17 лютого: що не можна робити в цей день

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17 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День спонтанного прояву доброти.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 17 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

День спонтанного прояву доброти

День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day), що відзначається по всьому світу щорічно 17 лютого, - одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій. Це свято веде свою історію з США, але сьогодні вже має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності і релігійних переконань.

Прикмети і свята 17 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 17 лютого

  • Гілки ялини згинаються вниз - до снігопаду. Якщо гілки дивляться вгору - день буде ясним.

  • Ліс вдалині здається чорним - до тепла.

  • Знахарі і чаклуни в цей день заговорювали вітер, робили таким способом привороти, одвороти, а також лікували хвороби шлунка і підшлункової залози.

  • Якщо в цей день вам приснився птах – чекайте хороших новин.

  • Якщо наснилася свиня - до важких життєвих випробувань.

Прикмети і свята 17 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 17 лютого

  • Не можна в цей день збиратися в далеку дорогу - шляху не буде. Але коли вже виникла нагальна причина, слід помолитися небесному покровителю цієї дати.

  • 17 лютого не рекомендується стригтися, обрізати нігті і митися - до лиха.

Прикмети і свята 17 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Соавторы - Всех Вас с Днем спонтанного проявления доброты . Что бы не испортить праздник- пошел спать - ибо в отличии от вас я работаю не здесь. Спокойной так сказать ночи.
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